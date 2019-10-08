رسميًا.. ميلان يعلن إقالة جيامباولو

أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميًا إقالة ماركو جيامباولو المدير الفني للروسونيري من منصبه بعد سلسلة من الاداء السئ طوال الفترة الماضية، حيث حصد الفريق 9 نقاط من 7 مباريات.













وأكد الروسونيري على إقالة المدرب جيامباولو في بيان رسمي تم نشره منذ قليل على موقع النادي الرسمي على الإنترنت، بعد جلسة عقدها مجلس إدارة النادي في الساعات الماضية لحسم القرار.











وتولى جيامباولو قيادة ميلان مطلع الموسم الجاري، خلفًا لإيفان جينارو جاتوزو، لكنه ظهر بشكل باهت مع الفريق، حيث خاض ميلان 7 مواجهات في الكالتشيو حتى الآن، تحت قيادة جيامباولو، بواقع 3 انتصارات مقابل 4 هزائم.







