"العامودي": حافلات النقل العام تركز على المدن المتوسطة والصغيرة

أكد وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أن موافقة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات ركزت على المدن المتوسطة والصغيرة وفق أولويات محددة شملت الكثافة السكانية ومتوسط دخل الأسرة ونسبة ملكية المركبة لتشمل التنمية بمدن ومحافظات المملكة كافة.

ورفع وزير النقل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن المملكة ومحافظاتها.

وأوضح العامودي أن النقل العام يشهد دعمًا لا محدودًا من القيادة الرشيدة ومتابعة واهتمامًا دائمين، الأمر الذي انعكس واقعًا الآن بالموافقة على تشغيل شبكات النقل العام، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويترجم حرص القيادة على تحسين جودة الحياة بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم وبما يليق بمكانة المملكة وموقعها الريادي.

وثمَّن وزير النقل هذه الموافقة؛ لكون النقل العام واستدامته من أساسيات تطور المدن العصرية بفضل إسهامه المباشر في تسهيل حركة التنقل لكل مكونات المجتمع، وعمقه كرافد اقتصادي وتنموي، مشيرًا إلى أن هذه الموافقة امتداد للموافقات الكريمة على مشروعات النقل الكبرى في مدن المملكة الرئيسة، وترمي لتأسيس صناعة نقل متكاملة وعالية الكفاءة، لتشمل أرجاء الوطن كافة .

واختتم العامودي بالتأكيد على أن الهيئة العامة للنقل ستضع هذا القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المحلية كإمارات المناطق وهيئات تطوير المدن وأماناتها، مع العمل على توفير التمويل اللازم للنهوض بهذه المشروعات الهامة مع الجهات المعنية.