"العامودي": حافلات النقل العام تركز على المدن المتوسطة والصغيرة
ورفع وزير النقل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن المملكة ومحافظاتها.
وأوضح العامودي أن النقل العام يشهد دعمًا لا محدودًا من القيادة الرشيدة ومتابعة واهتمامًا دائمين، الأمر الذي انعكس واقعًا الآن بالموافقة على تشغيل شبكات النقل العام، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويترجم حرص القيادة على تحسين جودة الحياة بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم وبما يليق بمكانة المملكة وموقعها الريادي.
وثمَّن وزير النقل هذه الموافقة؛ لكون النقل العام واستدامته من أساسيات تطور المدن العصرية بفضل إسهامه المباشر في تسهيل حركة التنقل لكل مكونات المجتمع، وعمقه كرافد اقتصادي وتنموي، مشيرًا إلى أن هذه الموافقة امتداد للموافقات الكريمة على مشروعات النقل الكبرى في مدن المملكة الرئيسة، وترمي لتأسيس صناعة نقل متكاملة وعالية الكفاءة، لتشمل أرجاء الوطن كافة .
واختتم العامودي بالتأكيد على أن الهيئة العامة للنقل ستضع هذا القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المحلية كإمارات المناطق وهيئات تطوير المدن وأماناتها، مع العمل على توفير التمويل اللازم للنهوض بهذه المشروعات الهامة مع الجهات المعنية.
- هيئة النقل العام تقيم ورشة "فرص التخصيص في الخطوط الحديدية" بالرياض
- وزير النقل السعودي: نظام "رسوم المرور" قيد الدراسة
- "عرفات" يوجه بوضع آلية لتنفيذ دراسة تقسيم خطوط نقل الركاب الجماعي (صورة)
- طرح المرحلة الأولى للنقل العام في حاضرة الدمام خلال نوفمبر المقبل
- الحكومة تستعرض مخطط مشروع النقل الجماعى بالحافلات السريعة
- العامودي يسلم أمين المنظمة البحرية الدولية صكوك انضمام المملكة لمعاهدتين دوليتين
- وزير النقل يتفقد مجمع صالات الحج
- وزير النقل ينفي فرض رسوم على الطرق