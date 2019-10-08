أحمد موسى يكشف حقيقة حساب "أثيوبيا بالعربي" على تويتر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة الجزيرة الإرهابية مازالت مستمرة في حربها ضد الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، موضحا أن القناة صنعت حساب مزيف تحت مسمى "أثيوبيا بالعربي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للهجوم علي مصر.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أنه تأكد أن "أدمن" الصفحة موجود في قطر، ويكتبون فيه كلام "فارغ" مسىء لمصر، لافتًا إلى أن الجزيرة تأخذ هذا الحديث وتذيعه على قناتهم الإرهابية.





ونوه إلى أن الحساب المزور يهدف إلى إحداث وقيعة بين مصر وأثيوبيا، واستغلال ما يحدث بين البلدين لضرب العلاقات، منوًها أن قناة الإرهاب تعمل ضد الرئيس السيسي، معلقًا: "الجزيرة عايزة تسخن الموضوع".





ولفت إلى أن "أثيوبيا" كذبت هذا الحساب وقالت إنه ليس تابع لها ومنتحل هويتهم ويتعمد نشر تغريدات مسيئة للأشقاء في مصر، معقبًا: "الجزيرة شغالة في الحرب الإعلامية وصراصير وحثالة قطر شغالين على الفبركة".





وهاجمت أثيوبيا، "الجزيرة" لنشرها هذا الادعاءات على لسانها وقالت إنها قناة تدعي المهنية، معلقًا: "الجزيرة قناة صهيونية بامتياز تبث الأكاذيب والشائعات".





وأكمل الإعلامي: "هذه القناة مأجورة، والعاملين فيها مجرد صراصير"، معقبًا: "الموضوع زاد عن الحدود! والحرب الإعلامية ستستمر ولن يسكت هؤلاء".



