تراجع جديد في اسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

تراجعت اسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد جلسه متقلبة حاول فيها التعافي ليصل لحاجز 1500 دولار للاوقية ويعاود الهبوط بعدها بضغط من ارتفاع سعر الدولار.









وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة في 8 أشهر.





وقللت الصين من آمال التوصل لصفقة تجارية مع الولايات المتحدة بعد أن هددت بالرد على واشنطن عقب إضافتها لشركات صينية أخرى إلى القائمة السوداء.





ومن المقرر أن يسافر وفد تجاري صيني بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة نحو الولايات المتحدة يوم الخميس، كما يضم الوفد وزير التجارة، ومحافظ البنك المركزي، وذلك للقاء وزير الخزانة الأمريكي والممثل التجاري الأمريكي.





وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.03 بالمائة أو ما يعادل 50 سنتاً عند 1503.90 دولار للأوقية.





وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.4 بالمائة مُسجلاً 1499.98 دولار للأوقية، بالتزامع مع ارتفاع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 99.166 بعد أن سجل مستوى 98.848 في وقت سابق من التعاملات.





اسعار الذهب أمس

تراجعت اسعار الذهب بشكل كبير بنهاية التعاملات أمس الإثنين، ليهبط بنحو 8 دولارت بضغط من ارتفاع سعر الدولار مع ترقب المحادثات التجارية يوم الخميس المقبل بين واشنطن وبكين.

وأفاد تقرير لوكالة بلومبرج بأن الجانب الصيني من المرجح أن يعارض إبرام صفقة تجارية واسعة النطاق مع الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تقام جولة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع يومي 10 و11 أكتوبر الجاري رغم تقلص آمال إحراز تقدم بعد تقرير بلومبرج والذي أشار لرغبة المسؤولين الصينيين في تقليص مجالات التفاوض هذا الأسبوع.

وعلى جانب آخر، أظهر تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة تباطؤ وتيرة نمو الوظائف والأجور في مقابل تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى في نحو 50 عاماً.

وتراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.50 دولار ليسجل 1504.40 دولار للأوقية.

وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.8 بالمائة أو ما يعادل 12.67 دولار مسجلاً 1491.99 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 98.987.



