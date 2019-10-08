"كان قلبي حاسس.. وإلى رحمة الله يا صديقي".. كيف نعى المشاهير الفنان "طلعت زكريا"؟

رحل عن عالمنا النجم طلعت زكريا منذ قليل، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نُقل على أثرها لاحدي مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، دون الكشف عن تفاصيل حالته الصحية، تاركاً خلفه تاريخ فني طويل، عن عمر يناهز 59 عاماً.

ونعت النقابة الفنان الراحل في بيان لها، قائلة:"كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل.. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

وقبل إعلان الوفاة، شهدت الحالة الصحية للنجم تدهوراً شديداً، نقل على أثرها إلى المستشفى، ليطلب ابنائه من الجمهور الدعاء لوالدهما في هذا الظرف العصيب الذي مر بهما، قد عاني النجم الراحل، من أزمة صحية لم يكشف أبنائه تفاصيلها بوضوح، وفي السطور التالية نروي تفاصيل أخر ساعات للنجم الراحل.

وحرص نجوم الفن على نعي الفنان الراحل من خلال نشر عدد من المنشورات بها صور تجمعهم معه، يدعون فيها له بالرحمة والمغفرة.

صلاح عبدالله ناعيًا طلعت زكريا: "كان قلبي حاسس"

نعى الفنان صلاح عبدالله الفنان الراحل طلعت زكريا، بعد تدهور حالته الصحية أمس الاثنين، ونقله إلى أحد مستشفيات ٦ أكتوبر.

وكتب "عبدالله" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " والله قلبي كان حاسس إن النهارده فيه حاجة صعبة هتحصل إرتحت ياطلعت بس أنا تعبان قوي ياخويا ومش قادر أضحك زي ما إتفقنا طلعت زكريا مات".

تامر عبد المنعم

كما نعى الفنان تامر عبدالمنعم صديقه الفنان الراحل طلعت زكريا حزناً عليه، ونشر "عبدالمنعم" صورة تجمعه بالفنان الراحل، وكتب: "الي رحمة الله صديقي الفنان الكبير طلعت زكريا".

أحمد السقا

وفي السياق ذاته، نعى الفنان أحمد السقا الفنان الراحل طلعت زكريا من خلال حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"حيث نشر أحمد السقا صورة له وعلق قائلا عليها :"مع السلامة اخويا وصاحبي ربنا يرحمك برحمته".

إدوارد

وحرص الفنان إدوارد منذ قليل على توديع صديقه الفنان طلعت زكريا، ونشر صورة الراحل عبر حسابه الخاص بموقع الصور انستجرام ناعياً إياه.

وكتب "إدوارد": "الله يرحمك يا صاحبي من انضف الناس اللي اشتغلت معاهم ومن أنقى القلوب".

هيدي كرم

ونعت الفنانة هيدى كرم الفنان الراحل طلعت زكريا، حيث نشرت صورة له من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"

وعلقت على الصورة قائلة :"ربنا يرحمك يا طيب ويصبر أهلك على بعدك".

أحمد رزق

كما نعى الفنان أحمد رزق صديقه الفنان الراحل طلعت زكريا بكلمات مؤثرة، حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فسيبوك" قائلًا: "الله يرحمك يغفر لك يا حبيبي"

رانيا يوسف

وانضمت لهم الفنانة رانيا يوسف، والتي نعت زميلها الفنان طلعت زكريا، والذي وافته المنية منذ قليل عن عمر ناهز ال٥٩ عاما، بعد صراع مع المرض.

ونشرت "رانيا" صورة الراحل عبر "تويتر"، وغردت: "وداعًا الفنان طلعت زكريا، اللهم ألهم أهله الصبر والسلوان"

أمير كرارة

كما نعى الفنان أمير كرارة صديقه الفنان طلعت زكريا، والذي وافته المنية منذ قليل عن عمر ناهز ال٥٩ عاما، بعد صراع مع المرض.

ونشر "كرارة" صورة الراحل عبر "تويتر"، وغرد: "ربنا يرحمك ويغفرلك حبيبي الغالي".

حليمو أسطورة الشواطئ

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.

ويشار أن آخر ظهور للفنان طلعت زكريا فى فرح الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد فهمى.

وكرم "عفيفي" منذ أيام قليلة في مهرجان كأس إينرجي و الجدير بالذكر أنه شارك فى الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسلى فكرة بمليون جنيه "،"ولد الغلابة ".