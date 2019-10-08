توضيح هام من حساب المواطن بشأن طريقة احتساب مبلغ الدعم
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:18 م
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أعاد برنامج حساب المواطن السعودي، التأكيد على بعض القواعد التي تحدد مبلغ الدعم الخاص بالمستفيدين وتاريخ صرف الدعم بحسب كل حالة.
ويعتمد حساب المواطن على البيانات التي يقدمها المستفيد لكن يتم مطابقتها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية وفي حال وجود اختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.
وقالت خدمة المستفيدين في حساب المواطن ردًا على استفسار حول مبلغ الدعم وقواعد الصرف: "يتم احتساب مبلغ الدعم بناءًا على تاريخ صدور نتيجة الأهلية من غير احتساب الدفعات السابقة مشيرًا إلى أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق لدورة شهر أكتوبر سيتم إيداع الدعم مع الدفعة الـ23 بعد غد الخميس".
وحول معايير صرف الدعم، قالت خدمة المستفيدين: "يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم".
يأتي ذلك فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.
تعرف على شروط الأهلية للاستفادة من برنامج حساب المواطن:-
- أن يكون المسجل في حساب المواطن سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
استقبلت صفحة خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن على موقع "تويتر"، سؤال من مستفيد بشأن طريقة اعتماد عمر المستفيد، قائلًا: "تعتمدون استقلالية الشخص إذا كان عمره 18 بالهجري ولا بالميلادي عشان يقدر يرفع عقد الإيجار؟"... لمتابعة المزيد اضغط هنا
أكد حساب المواطن، البرنامج السعودي أن الخميس المقبل الموافق يوم 10 من شهر أكتوبر لعام 2019 موعد إيداع دعم دفعة أكتوبر أي الدفعة الـ23 من برنامج حساب الموطن، المفترض صرفها يوم 10 من كل شهر ميلادي، بناءا على قرارات البرنامج منذ بداية إنطلاقه وحتى الآن. .. للمزيد اضغط هنا
رد برنامج حساب المواطن السعودي، على مواطنة تعمل في القطاع الخاص براتب 3 آلاف ريال ولم يتم إيداع الدعم لها، موضحًا المتطلبات اللازمة لاستكمال عملية التسجيل... لمعرفة التفاصيل اضغط هنا
|التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات
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