والدة نجم يوفنتوس تطالب برشلونة بإنقاذه من صفوف السيدة العجوز

Advertisements

يبدو أن أيام نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، باتت معدودة داخل أروقة السيدة العجوز، بسبب غيابه عن المشاركات الرسمية.



وأشارت تقارير صحفية إيطالية اليوم، أن هناك حالة من الغضب تنتاب السيدة إيان سيريوت والدة ووكيلة أعمال رابيو، بسبب ابتعاده عن المستطيل الأخضر.



وقال موقع " كالتشيو ميركاتو الإيطالي" إن والدة رابيو، قامت بإجراء عدة اتصالات مع مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، للتعاقد مع نجلها خلال فترة الانتقالات الشتوية.



وتابع الموقع، "برشلونة، لن يكون في حاجة بالتعاقد مع اللاعب في الوقت الحالي، رغم أنه كان من ضمن أهدافه بالصيف الماضي، قبل التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج من أياكس الهولندي.



وأضاف الموقع، أن رابيو لم يشارك مع اليوفي هذا الموسم سوى في 206 دقائق، بواقع 194 في الدوري، و12 في دوري الأبطال.



وانضم رابيو إلى يوفنتوس، في صفقة انتقال حر قادما من صفوف باريس سان جبرمان الفرنسي، بفترة الانتقالات الصيفية الماضية.