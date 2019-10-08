وكيل وزارة الصحة بالفيوم في زيارة لمستشفى الرمد لمتابعة انتظام سير العمل

قامت الدكتورة أمال محمد هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، اليوم الثلاثاء، بالمرور على مستشفى الرمد بالفيوم وذلك لمتابعة انتظام سير العمل.





ورافقها أثناء الزيارة دكتور شريف صبحي، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور مرزوق زيدان، والدكتور حنان بهاء الدين، من إدارة الطب العلاجي بالمديرية، والدكتورة نشوى مصطفى، مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، والدكتورة أمل حمدي، من إدارة مكافحة العدوى، والأستاذة ريم مشرف الجودة، والأستاذة سامية كامل، مديرة إدارة التمريض بالمديرية، والأستاذ ابو النور عبد القادر، مدير التفتيش المالي والإدارى بالمديرية، بحضور الدكتورة منال احمد عبدالرحمن، مديرة مستشفى الرمد بالفيوم ومسئولي الجودة ومكافحة العدوى بالمستشفى.





وتفقدت وكيلة الوزارة أقسام المستشفى، وأكدت على ضرورة استمرار تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى بالمستشفى، وضرورة وضع لافتات واسهم إرشادية على أماكن تقديم الخدمة لمساعدة المواطنين بالعيادات الخارجية، وأستمرار تفعيل العلاج الاقتصادي بعد الساعة 12 ظهرا يوميا.





وأصدرت وكيل الوزارة، تعليمات بتقسيم العمل على جميع فئات الأطباء، ( مقيم، ومساعد أخصائى، وأخصائى، واستشاري ) بجميع العيادات المجانية والاقتصادي.





وأكدت " هاشم "، على ضرورة تشغيل جميع الأجهزة بالمستشفى، والعمل على صيانتها أولا بأول، وتشغيل قاعة التدريب الخاصة بالمستشفى والعمل على صيانتها وتشجيع الأطباء على حضور المؤتمرات العلمية بما لا يتعارض مع سير العمل.





كما تابع الأستاذ أبو النور عبد القادر، مدير التفتيش المالي والادارى دفاتر الحضور والأنصراف بالمستشفى، وتحويل المتغيبين الى التحقيق وشددت على الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف لجميع العاملين بالمستشفى، كما تم إسناد دفتر الحضور والانصراف إلى مسئول أدارى.







