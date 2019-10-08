تقارير.. محمد صلاح ينضم لعملاق إسبانيا في 2020
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:07 م
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فجرت تقارير صحفية إسبانية عن احتمالية رحيل المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وافاد موقع الدون بالون الإسباني، أن محمد صلاح يفكر في الرحيل عن ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري من أجل البحث عن فرصة تحدي جديد خارج البريميرليج.
واشار الموقع إلى أن محمد صلاح يفضل الانضمام لنادي برشلونة الإسباني في الموسم المقبل على أن يكون الموسم الجاري هو الآخير له مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.
واكد الموقع على أن صلاح يعد هدفًا لريال مدريد الإسبانى أيضًا، إلا أنه لا يريد الانضمام لقلعة الفريق الملكى، مفضلا عليه الفريق الكتالونى فى هذا التوقيت.
وأوضح أن محمد صلاح يعد الخيار المثالى لبرشلونة، خصوصًا أنه سيكون بديلًا مناسبًا بعد انتهاء حقبة الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد الفريق، حاليا، لاسيما أن الفرعون يعد البديل الأفضل لأسطورة برشلونة ليونيل ميسى.
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