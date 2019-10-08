تقارير.. محمد صلاح ينضم لعملاق إسبانيا في 2020

فجرت تقارير صحفية إسبانية عن احتمالية رحيل المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.













وافاد موقع الدون بالون الإسباني، أن محمد صلاح يفكر في الرحيل عن ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري من أجل البحث عن فرصة تحدي جديد خارج البريميرليج.













واشار الموقع إلى أن محمد صلاح يفضل الانضمام لنادي برشلونة الإسباني في الموسم المقبل على أن يكون الموسم الجاري هو الآخير له مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.











