تفاصيل جديدة.. ريال مدريد يخطط لجعل محمد صلاح أغلى صفقة في تاريخ النادي

قالت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد يخطط من أجل التعاقد مع نجم ليفربول وجناح منتخب مصر، محمد صلاح، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث سيحاول ريال مدريد إستغلال فكرة أن صلاح لا يعيش أفضل أيامه على المستوى الشخصي مع ليفربول في هذا التوقيت من أجل إقناعه بالإنتقال نحو النادي الملكي.





وأكد موقع "دون بالون" الإسباني، أن إدارة ريال مدريد قد قررت بشكل نهائي رفع عرضها المقدم إلى محمد صلاح من 150 مليون يورو إلى 170 مليون يورو، وهو ما يجعل محمد صلاح أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد في حالة موافقة ليفربول على رحيل الفرعون المصري نحو ملعب سنتياجو برنابيو في الصيف المقبل.





وأشار الموقع الإسباني، أن بعض المصادر في مدريد تقول أن ريال مدريد يريد تعويض رحيل كريستيانو رونالدو بإستقدام إسم لامع قادر على الترويج للفريق خارج الملعب، وحمل الفريق داخل الملعب مثلما كان يفعل رونالدو، والإدارة في مدريد الآن لديها أن أفضل خيار لهذا الأمر هو الدولي المصري محمد صلاح.





يذكر أن محمد صلاح كان قد نجح في تسجيل 4 أهداف رفقة ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي بعد مرور 8 أسابيع وهي بداية تعتبر الأضعف لمحمد صلاح مع ليفربول منذ إنضمامه لصفوف النادي في صيف عام 2017، وسيلعب صلاح في المباراة القادمة مع ليفربول في بطولة الدوري أمام مانشستر يونايتد، والذي لم ينجح صلاح في هز شباكه على الإطلاق في 4 مواجهات سابقة.