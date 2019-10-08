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ضمك يستقبل مديره الفني الجديد بعد إقالة الكوكي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:03 م
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ضمك يستقبل مديره الفني الجديد بعد إقالة الكوكي
نور الدين بن زكري
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محمد الصو
 
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وصل الجزائري نور الدين بن زكري المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك السعودي، إلى مدينة أبها السعودية، لتولي المسئولية الفنية.

وأعلن ضمك عن إنهاء ورحيل التونسي محمد الكوكي، عن تدريب الفريق بالتراضي نظرا لتدهور النتائج بالفترة الأخيرة من منافسات دوري المحترفين.

وحرص محمد الراشد مدير الكرة بنادي ضمك ومحمد الشهري وسعيد حمدي مسؤولي العلاقات العامة، على استقبال المدير الفني وطاقمه التدريبي ظهر اليوم في مطار أبها الدولي.

وتقدمت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبونخاع، بالشكر لمطار أبها لتسهيل إجراءات الاستقبال الخاص بالمدرب الجزائري الذي سيقود ضمك حتى نهاية الموسم الجاري.

ويرافق نورالدين بن زكري طاقم فني إيطالي، في قيادة فريق ضمك، يضم أنجيلو بوزيتي مساعد مدرب، ولوكا سكوردر مدرب لياقة، ولورينزو سانتوني محلل فيديو، ودومينيكو إدواردو مدربا لحراس المرمى.
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