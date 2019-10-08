برلماني: رئيس الوزراء كان صدره متسع لانتقادات مجلس النواب

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قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته اليوم بالبرلمان، كان صدره متسع للانتقادات الواسعة من أعضاء مجلس النواب، وحاول قدر الإمكان الحديث عن المواطن البسيط، ودعمه من خلال المعاشات وبطاقات التموين، لافتَا إلى أن الدولة خرجت من مسار سلبي جدًا خلال الفترة الأخيرة، وهذا واضح من ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ45 مليار دولار.



وتابع عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن المواطن هو البطل الحقيقي لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي قضى على السوق السوداء للدولار، وانخفاض سعر الفائدة، مشددًا على ضرورة أن تقوم الدولة بالعمل على تقليل الدين الداخلي والخارجي الفترة المقبلة.



وأضاف أن أداء المحافظين يمس المواطن بشكل مباشر، لذلك كان يتمنى أن يتحدث مجلس الوزراء عن المحليات، وملف النظافة، والباعة الجائلين، والعمل على تسهيل الاجراءات في الشهر العقاري التي تضيع وقت المواطنين.



وأشار إلى أن الدولة نجحت في اقامة العديد من المشاريع سواء استصلاح 1.5 مليون فدان، أو الطرق، أو المدن الجديدة، لافتًا إلى أن المشاريع التي قامت بها الدولة آخر 5 سنوات كانت كبيرة للغاية.



وأوضح أن المواطن عليه أن يشعر بأن الدولة حقت انجازات كثيرة، وعند انتقاد الأوضاع يجب أن نعطي كل ذي حقًا حق.

