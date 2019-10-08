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عاجل.. الخارجية تحذر المصريين بالسودان من غرامات تجاوز مدة التأشيرات

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:58 م
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عاجل.. الخارجية تحذر المصريين بالسودان من غرامات تجاوز مدة التأشيرات
الخارجية المصرية - أرشيفية
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صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بأن السلطات السودانية بدأت في توقيع غرامات تأخير على المقيمين الأجانب الذين تجاوزوا مدة التأشيرات الرسمية التي دخلوا بها البلاد، ومن بينهم المواطنين المصريين. 

وتصل قيمة تلك الغرامة إلى خمسين جنيه سودانى عن كل يوم تأخير في مغادرة البلاد بأثر رجعى منذ تاريخ انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول.

ويهيب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج بجميع المواطنين المصريين المقيمين بجمهورية السودان الشقيق والراغبين في السفر إليها الالتزام التام بمدة صلاحية التأشيرات الرسمية لدى وصولهم إلى السودان، والالتزام بإصدار إقامات رسمية وتقنين تواجدهم في السودان لمن لديهم الحق في استخراج الإقامة سواء للعمل أو الدراسة أو غيرها من الأسباب، ومراجعة الجهات السودانية المختصة قبل تاريخ السفر بوقت كاف للتأكُد من عدم وجود غرامات مستحقة عليهم، حتى لا يفاجأ المواطن عند سفره لمغادرة السودان بوجود تلك الغرامات، وتضطر السلطات السودانية عندئذٍ لتعطيل إجراءات سفره.

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