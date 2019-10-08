مستشار بأكاديمية ناصر: الاستعداد لحرب أكتوبر كان قويا ومكثفا (فيديو)

قال اللواء مصطفى كامل، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن استعادة اللقوت المسلحة قوتها، وثقة الشعب المصري فيها بعد هزيمة 67 كان يحتاج إلى نحو 15 عام، حيث قد لحق بالقوات المسلحة هزيمة كبيرة، منوها بأنه لولا سرعة استرداد الجيش والشعب قوتهما كنا سنخوض الحرب في الثمانينات.





وأشار "كامل"، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إلى أن الاستعداد لحرب أكتوبر كان قويا، ومكثفا، حيث تم تحديد عدة نقط والعمل عليها فورا، والمهمة كانت صعبة جدا، منوها بأن الأصعب كان العمل عى رفع الروح المعنوية للضباط.





وأوضح أنه تولى خلال فترة الاستعداد لحرب أكتوبر مهمة رئيس قسم عمليات الصاعقة، وكانت مهمته منع ااحتياطات العدو بجميع مستوياتها الاستراتيجية والتعبوية والتكتيكية من التدخل في عملية العبور.





هذا وقد ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر، حيث تقدم بتحية احترام وتقدير إلى روح البطل الشهيد محمد أنور السادات، قاائلا: إن السادات تحمل مسئولية تنوء بحملها الجبال، وكان على قدر ثقة مصر وشعبها فيه، وقائدًا وطنيًا ذا عبقرية استراتيجية، وضع مصلحة بلده وشعبه فوق أي اعتبار آخر، وبلغ بها بر الأمان والسلام.



