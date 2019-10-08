خاص - مفاجأة جديدة بشأن أزمة الزمالك وجينيراسون





علق مصطفى عبد المنعم "شطة" المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على قرار لجنة المسابقات بإعادة مباراة الزمالك وجينرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقررت لجنة المسابقات بالكاف إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال ومنح الأخيرة مهلة 24 ساعة من أجل تحديد موقفه من خوض المباراة أو اعتباره منسحباً من البطولة.





و أكد شطة في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أنه فى حالة رفض نادي جينيراسيون فوت السنغالي، مواجهة الزمالك، سيتم استبعاده من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وقال شطة:" إذا رفض الفريق السنغالي الانصياع إلي قرار الكاف سوف يتم استبعاده من البطولة وستجري القرعة غداً فى موعدها بتواجد نادي الزمالك".





وتابع:" جينيراسيون من حقه يلجأ إلي المحكمة الرياضية وفى النهاية هو الخاسر الوحيد، من البداية وحتي الآن، والقرار صادر من لجنة الأندية وهي أقوي جهة فى الاتحاد الأفريقي".





وحدد الكاف يوم ٢٤ من الشهر الجاري في إياب دور الـ٣٢ من منافسات البطولة الافريقية.



