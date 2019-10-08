بكين تستعد لاتخاذ قرارات انتقامية بعد إضافة شركات صينية للقائمة السوداء لواشنطن

قالت الصين أنها ستنتقم من التهديد الأمريكي بوضع شركات التكنولوجيا الصينية ضمن القائمة السوداء، قبل يومين فقط من محادثات التجارة المرتقبة في واشنطن.





وعلق "قنغ شوانغ" المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عندما سئل عما إذا كانت الصين سترد على إضافة واشنطن لـ28 شركة للقائمة السوداء بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ضد الأقليات المسلمة قائلاً: : "ترقبوا" .





وأضاف "شوانغ": "نحث الولايات المتحدة على تصحيح خطأها فوراً وسحب القرار ذات الصلة والتوقف عن التدخل فى الشؤون الداخلية للصين".





وأوضح "شوانغ" أن الصين ستواصل اتخاذ تدابير حازمة وقوية لحماية المصالح الوطنية للأمن والتنمية.





وارتفعت التوترات بين الصين والولايات المتحدة قبل استئناف المحادثات التجارية رفيعة المستوى يوم الخميس، وسط تقارير بأن البيت الأبيض يناقش منع صناديق التقاعد الحكومية من الاستثمار في الصين.





كما كشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" اليوم الثلاثاء أن الوفد الصيني برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه قد يقلل فترة إقامته المزمعة في واشنطن ويغادر يوم الجمعة بدلاً من السبت لإزالة إمكانية تمديد المحادثات حتى مساء الجمعة.





وذكرت الصحيفة أن هذه المرة، لن يحمل ليو لقب "المبعوث الخاص"، الذي مكنه من التفاوض نيابة عن الرئيس شي جين بينغ في مايو الماضي، هذا يمكن أن يكون مؤشراً على أن "شي" لم يعط "ليو" أي تعليمات للتفاوض.



