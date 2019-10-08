بكين تستعد لاتخاذ قرارات انتقامية بعد إضافة شركات صينية للقائمة السوداء لواشنطن
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:59 م
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وكالات
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قالت الصين أنها ستنتقم من التهديد الأمريكي بوضع شركات التكنولوجيا الصينية ضمن القائمة السوداء، قبل يومين فقط من محادثات التجارة المرتقبة في واشنطن.
وعلق "قنغ شوانغ" المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عندما سئل عما إذا كانت الصين سترد على إضافة واشنطن لـ28 شركة للقائمة السوداء بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ضد الأقليات المسلمة قائلاً: : "ترقبوا".
وأضاف "شوانغ": "نحث الولايات المتحدة على تصحيح خطأها فوراً وسحب القرار ذات الصلة والتوقف عن التدخل فى الشؤون الداخلية للصين".
وأوضح "شوانغ" أن الصين ستواصل اتخاذ تدابير حازمة وقوية لحماية المصالح الوطنية للأمن والتنمية.
وارتفعت التوترات بين الصين والولايات المتحدة قبل استئناف المحادثات التجارية رفيعة المستوى يوم الخميس، وسط تقارير بأن البيت الأبيض يناقش منع صناديق التقاعد الحكومية من الاستثمار في الصين.
كما كشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" اليوم الثلاثاء أن الوفد الصيني برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه قد يقلل فترة إقامته المزمعة في واشنطن ويغادر يوم الجمعة بدلاً من السبت لإزالة إمكانية تمديد المحادثات حتى مساء الجمعة.
وذكرت الصحيفة أن هذه المرة، لن يحمل ليو لقب "المبعوث الخاص"، الذي مكنه من التفاوض نيابة عن الرئيس شي جين بينغ في مايو الماضي، هذا يمكن أن يكون مؤشراً على أن "شي" لم يعط "ليو" أي تعليمات للتفاوض.
القائمة السوداء للشركات الصينية
أعلنت إدارة ترامب أمس الإثنين، إضافة 28 شركة صينية إلى القائمة السوداء بسبب المخاوف بشأن دورها في انتهاكات حقوق الإنسان في حملة الصين التي استهدفت الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ المتمتعة بالحكم الذاتي، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية.
وأعلن وزير التجارة الأميركي "ويلبر روس" إضافة شركات صينية جديدة إلى قائمة الكيانات، التي تتطلب من الموردين الحصول على تراخيص خاصة لمواصلة البيع لتلك الشركات.
ومن بين الكيانات المدرجة على القائمة السوداء شركات تعمل بشكل أساسي في المراقبة والذكاء الاصطناعي، وتضم "هيكفيجين" "داهوا تكنولوجي" وهما اثنتان من أكبر الشركات المصنعة لمنتجات المراقبة بالفيديو في العالم.
وأعلن البيت الأبيض، أنّ المفاوضات الرفيعة المستوى مع الصين ستستأنف خلال الأسبوع الحالي في واشنطن، في بادرة أمل بعد التدهور الذي شهدته فترة الصيف، في وقت أعلن لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إلغاء إدراج الشركات الصينية في البورصة الأميركية ليس مطروحا.
ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الصيني التجاري ليو هي الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، بدءاً من الخميس، وفق البيت الأبيض، وتتواصل مفاوضات ذات مستوى أدنى منذ الشهر الماضي.
وستركز المباحثات على مسائل رئيسية يطالب الأميركيون بالتوصل إلى اتفاق بشأنها منذ العام الماضي، وهي حقوق الملكية الفكرية، النقل القسري للتكنولوجيا، الزراعة وإجراءات التنفيذ، وفق البيان الذي نشرته وكالة "فرانس برس".
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