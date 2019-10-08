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ياسمين الخطيب ومحمد صلاح يثيران ضجة على السوشيال ميديا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:49 م
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ياسمين الخطيب ومحمد صلاح يثيران ضجة على السوشيال ميديا
ياسمين الخطيب وصلاح
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الفجر الرياضي
 
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أثار الثنائي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، والكاتبة ياسمين الخطيب مقدمة البرامج المصرية، ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الصور التي انتشرت لهما معا.

 

وقامت ياسمين "الخطيب" بنشر صورة لها مع محمد صلاح على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلقت عليها قائلة:" أخيرا التقينا".

 

والتقطت ياسمين هذه الصورة، على هامش حضورهما حفل GQ Men Of The Year، الذي أقيم في دبي، وهي مرتدية فستانا قصيرا.

 ياسمين الخطيب توجه رسالة لمحمد صلاح.. ونشطاء: يابختك

ولاقت الصورة انتشارا كبيرا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين محمد صلاح بالتركيز في البطولات الرياضية، وتحول الأمر إلى سخرية منه بسبب هذه الصورة، كما تصدرت ياسمين الخطيب، قائمة مؤشرات الكلمات الأكثر بحثا على "جوجل"، بحسب تقارير محلية.

  

ويعاني محمد صلاح من إصابة في الكاحل تعرض لها إثر تدخل عنيف من مدافع ليستر سيتي في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي.

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