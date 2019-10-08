كيف ودّع محمد هنيدي صديقه طلعت زكريا؟
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:54 م
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رانيا ماهر
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نعي الفنان محمد هنيدي الفنان الراحل طلعت زكريا وقام بنشر صوره علي موقع التغريدات العالمي "تويتر" وعلق:" مع السلامه يا صاحبي...البقاء لله."
وقد توفى منذ قليل الفنان الكوميدى طلعت زكريا بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهو 59 عاما، حيث تدهورت حالته الصحيه خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.
مع السلامة يا صاحبي ..البقاء لله pic.twitter.com/cXGgCJD866— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) October 8, 2019
وقد تعرض الفنان طلعت زكريا لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى، وذلك بحسب ما أعلنت عنه ابنته الفنانة إيمي طلعت زكريا مطالبة محبيه بالدعاء له.
وتحفظت نجلته على الحديث عن أي تفاصيل عن حالته الصحية مطالبة محبيه فقط بالدعاء له.
ويذكر ان أخر ظهور للراحل طلعت زكريا كان في زفاف الفنانه "هنا الزاهد و أحمد فهمي".
آخر أعمال الراحل طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.
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