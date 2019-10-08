الجبلاية تدرس نقل مواجهة مصر وبتسوانا لبرج العرب

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تتجه النية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، لنقل مواجهة مصر ضد بتسوانا ودييا، إلى ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



يأتي ذلك بعدما قامت الجهات الأمنية بمخاطبة الجبلاية، وطالبت بنقل المباراة ورفض إقامتها بالقاهرة، رغم موافقتها مسبقا على استضافة ملعب القاهرة الدولي للمباراة الودية.



وانطلق معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، مساء أمس الإثنين بأحد فنادق القاهرة.



ويخوض المنتخب الوطني أولى تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة بتسوانا وديا، يوم 14 من الشهر الجاري في ختام المعسكر الوطني.



ويستعد الفراعنة لمواجهة كينيا والنيجر، بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية والتي تستضيفها الكاميرون 2021.