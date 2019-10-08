سامح حسين يودع الراحل طلعت زكريا بكلمات مؤثرة

نعى الفنان سامح حسين، الفنان الراحل طلعت زكريا بكلمات مؤثرة حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الفسيبوك حيث كتب " الله يرحمك ويغفر لك يا طلعت".





ورحل النجم طلعت زكريا منذ قليل، بعد وعكة صحية مفاجئة نقل علي أثرها لاحدي مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، دون الكشف عن تفاصيل حالته الصحية، تاركاً خلفه تاريخ فني طويل.





يذكر أن اخر اعمال الفنان طلعت زكريا هي مسلسل (الزيبق) الذي عُرض في ي الماراثون الرمضاني لعام (2017)، المسلسل من إخراج وائل عبدالله، تأليف وليد يوسف، وائل عبدالله، سيناريو وحوار وليد يوسف، مم بطولة كريم عبدالعزيز، طلعت زكريا، ريهام عبدالغفور، شريف منير، محمد شاهين، إدوارد.





كما قدم الراحل طلعت أفلام سينمائية ناجحة أبرزها (حاحا وتفاحة، حرامية في كي جي 2، أبو علي، سيد العاطفي، حريم كريم، طباخ الريس، قصة الحي الشعبي، صياد اليمام، الفيل في المنديل، غبي منه فيه، عوكل، كلم ماما).



