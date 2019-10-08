"التقاعد" تزور دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض
والتقى فريق "التقاعد" النزلاء داخل الدار، وتناول الجميع وجبة الإفطار، بعد ذلك نظمت جلسة أسرية للنزلاء تخللها تبادل الأحاديث الودية والقصص بحضور أحد الرواة، تلتها جولة لفريق التقاعد في الأقسام، اطلع الزوار خلالها على مرافق الدار وما تحويه من خدمات مقدمة للنزلاء.
وفي نهاية الزيارة قدمت "التقاعد" هدايا عينية لنزلاء الدار، فيما قدمت إدارة الدار شكرها وتقديرها للمؤسسة والقائمين عليها على هذه البادرة الطيبة التي نالت استحسان النزلاء.
يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة العامة للتقاعد، والاهتمام بكافة شرائح عملاء المؤسسة بمختلف فئاتهم.
هذا واستضاف البنك السعودي البريطاني (ساب) مجموعة من المسنين المنتسبين لدار الرعاية الاجتماعية بالرياض، حيث نظم البنك بمشاركة موظفيه فعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للمسنين تخللها العديد من الفقرات الترفيهية للضيوف، وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك في الرياض.
وجاءت هذه الفعالية انطلاقاً من إيمان البنك بمسؤوليته الاجتماعية وامتداداً للتعاون المشترك بين البنك والمراكز الإنسانية والاجتماعية المتعددة، التي تتولى العناية بأبناء المجتمع وتشجيعها ومساندتها في أداء أدوارها المهمة.
ويهدف البنك من خلال هذه الخطوة إلى تكريس دوره الاجتماعي كمؤسسة رائدة في خدمة المجتمع مد جسور التواصل مع المسنين والتأكيد على مكانتهم لدى كافة أفراد المجتمع ومؤسساته. إلى جانب تشجيع البرامج والأنشطة الاجتماعية التي من شأنها تعزيز الجوانب الإنسانية ودعم أواصر المحبة والتآلف بين أبناء المجتمع.
هذا، وقد أبدى المسؤولون في دار الرعاية الاجتماعية بالرياض، شكرهم وتقديرهم للبنك السعودي البريطاني لمبادرته في إقامة هذه الفعالية الخاصة وتعاونهم المستمر في خدمة المسنين وتهيئة الظروف المناسبة لإسعادهم. وأشادوا بتفاعل منتسبي ساب مع هذه المناسبة سنوياً، وبتأثيرها الإيجابي في نفوس المسنين.
ومن الجدير بالذكر أن بنك ساب تجمعه علاقة تعاون مشترك مع دار الرعاية الاجتماعية بالرياض، أسهمت في توفير احتياجات المسنين، ويأتي في مقدمة ذلك إنشاء مركز ساب الاجتماعي، والعيادة الطبية داخل مقر دار الرعاية الاجتماعية بالرياض.
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