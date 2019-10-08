







كشفت شبكة "ESPN" الرياضية عن ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في عام 2019 على مستوى الدوريات الخمسة الكبار.





ليفاندوفسكي يتفوق على ميسي في ترتيب هدافي عام 2019





وشهدت قائمة أكثر من سجلوا أهداف في عام 2019 تفوق البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة بفارق هدفين.





ترتيب أكثر من سجلوا أهداف في عام 2019





وجاء ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في عام 2019 كالآتي:





1- "روبرت ليفاندوفسكي": مهاجم نادي بايرن ميونخ والذي سجل 33 هدف من أصل 33 مباراة خاضها في عام 2019.





2- "ليونيل ميسي": نجم نادي برشلونة وسجل 31 هدف من 35 مباراة خاضها هذا العام.





3- "سيرجيو أجويرو": مهاجم نادي مانشستر سيتي وسجل 26 هدف من 32 مباراة خاضها هذا العام.





4- "كريم بنزيما": مهاجم نادي ريال مدريد والذي سجل 25 هدف من 36 مباراة خاضها في عام 2019.





5- "كيليان مبابي": مهاجم نادي باريس سان جيرمان والذي سجل 24 هدف من 28 مباراة خاضها في عام 2019.





6- "إيمريك أوباميانج": مهاجم نادي أرسنال وسجل 24 هدف من 36 مباراة خاضها هذا العام.





7- "دوفان زاباتا": مهاجم نادي أتالانتا وسجل 23 هدف من أصل 32 مباراة خاضها هذا العام.





8- "ساديو ماني": مهاجم نادي ليفربول والذي سجل 23 هدف من أصل 35 مباراة خلال هذا العام.





9- "رحيم سترلينج": مهاجم نادي مانشستر سيتي والذي سجل 22 هدف من أصل 34 مباراة خاضها هذا العام.





10- "وسام بن يدر": مهاجم نادي موناكو وسجل 22 هدف من أصل 36 مباراة خاضها في عام 2019.



