إبراهيموفيتش يفتح النار على مدرب السويد

انتقد مهاجم نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مدرب منتخب السويد يان أندرسون، بتهميش اللاعبين ذوي الأصول الأجنبية، لعدم دعوتهم في قائمته الأولى.





في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء مع صحيفة اكسبريسن، لام النجم السويدي أندرسون، الذي تولى منصبه بعدما غادر إبرا الفريق عقب يورو 2016، لعدم استدعاء أي لاعب من أصل عرقي آخر في قائمته الأولى، وهو وضع قام بتصحيحه لاحقاً جراء "دافع سياسي".

وقال اللاعب 38 عاماً: "في أول قائمة له، ماذا حدث؟ كم لاعباً من عرق مختلف تم استدعاءه؟، الإجابة لا أحد، سألوه عن هذا وأخذ ذلك في عين الاعتبار، ثم دعا بالفعل آخرين من خلفيات مختلفة، ليكون على صواب من الناحية السياسية".

واتهم المهاجم السابق أندرسون بتدمير ما بناه هو على مدار 20 عاماً، في إشارة إلى صورة السويد كفريق متعدد الثقافات.

واختتم إبرا: "إذا كان هذا هو ما تؤيده، يجب أن تواصل التشبث به بحزم، وألا تغيره بسبب التساؤلات".