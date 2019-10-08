بركات يتحدث عن معسكر المنتخب وإصابة السولية
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:33 م
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محمد جمال
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تحدث محمد بركات مدير المنتخب الوطنى، على كواليس معسكر منتخب مصر الحالي، والذي يتخلله مواجهة ودية ضد بوتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري.
وقال بركات هامش تدريب منتخب مصر، قائلاً :" نحن نحاول توفير كل شئ للاعيبين حتى البلاي ستيشن
موجود والاجواء رائعة والكل ملتزم وحسام البدري اكد للاعيبة ان الانضباط والالتزام
يكونوا شعار المرحلة
".
وأضاف :"
سمحنا للاعبي الأهلي بحضور احتفالية الدوري لانهم عانوا كثيرا من أجل البطولة ويستحقوا المشاركة في هذا الاحتفال".
وتابع :" عمرو السولية جاء لمقابلة محمد أبو العلا طبيب المنتخب أول أمس، والطبيب أكد حاجته لـ4 أو 5 أيام راحة، وبالتالي قرر البدري استبعاده لكن فرصته قائمة المعسكرات القادمة.
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