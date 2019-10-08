موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة وموقف الزمالك النهائي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إجراء قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تأهل 16 فريق إلى دوري المجموعات في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020.





يذكر أن تلك النسخة من البطولة هي النسخة رقم 56 في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولازال النادي الأهلي هو المتربع على عرش الأندية الأكثر تتويجًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 بطولات ومن بعده يأتي نادي الزمالك ونادي مازيمبي الكونغولي برصيد 5 ألقاب.





موعد قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-2020





أصبح من المقرر بأن تقام قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة مساء يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر الجاري، وذلك داخل إحدى الفنادق الشهيرة في مدينة السادس من أكتوبر، وهذا على أن يتم تقسيم الفرق إلى 4 مستويات، وهذا بحسبب عدد نقاط كل فريق نظرًا للمشاركات الأفريقية ونتائج الفريق في السنوات الخمس الأخيرة.





وكانت اللجنة المنظمة قد أكدت أن الأهلي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي والترجي التونسي سيكون على رأس المجموعات الأربعة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.





القنوات الناقلة لقرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا





أكدت مجموعة قنوات بي إن سبورتس أنها تملك حقوق نقل قرعة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، ولذا فإن القرعة سوف تذاع بشكل مباشر عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة بدءًا من الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، حيث ستقوم القناة بعمل إستوديو تحليلي لمتابعة أجواء القرعة لحظة بلحظة.





وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قراره النهائي في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي الأزمة التي تفجرت بعد رفض الفريق السنغالي خوض المباراة بداعي تغيير ملعب اللقاء، من استاد بتروسبورت لملعب برج العرب بالأسكندرية.





وقرر الاتحاد الإفريقي ممثلا في لجنة المسابقات، إعادة مباراة الإياب بين الزمالك وبطل السنغال، على أن تقام المباراة في نهاية شهر أكتوبر الجاري بالقاهرة .