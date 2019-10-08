بهذه الكلمات المؤثرة كريم عبد العزيز ينعى الفنان الراحل طلعت زكريا
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:31 م
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هبة أحمد
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نعى الفنان كريم عبد العزيز الفنان الراحل طلعت زكريا من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر مجموعه صور تجمعه بالفنان الراحل طلعت زكريا، وقام بالتعليق على الصور قائلا :"وداعاً الأخ والصديق الغالي الفنان الكبير طلعت زكريا، خالص العزاء لاسرته ولجمهوره ، البقاء لله".
يشار أن آخر أعمال طلعت زكريا مشاركته فى فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والفيلم تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.
ويشار أن آخر ظهور للفنان طلعت زكريا فى فرح الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد فهمى.
يشارك كريم حاليا فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين "، والفيلم بطوله كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني و دينا الشربيني و بيومي فؤاد و محمد ثروت و مجموعه كبيره من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجان لؤي عبد الله ووائل عبد الله.
يشار أن آخر أعمال طلعت زكريا مشاركته فى فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والفيلم تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.
ويشار أن آخر ظهور للفنان طلعت زكريا فى فرح الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد فهمى.
يشارك كريم حاليا فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين "، والفيلم بطوله كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني و دينا الشربيني و بيومي فؤاد و محمد ثروت و مجموعه كبيره من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجان لؤي عبد الله ووائل عبد الله.
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