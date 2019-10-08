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سوق السيارات وسباق التكنولوجيا.. أبرز فقرات "رأي عام" الليلة (فيديو)

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:30 م
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سوق السيارات وسباق التكنولوجيا.. أبرز فقرات رأي عام الليلة (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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عرضت شاشة ""TeN، برومو حلقة الليلة من برنامج "رأي عام"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، حيث يُخصص الإعلامي الفقرة الأولى عن "سوق السيارات"، بينما في الفقرة الثانية يُخصص الفقرة للحديث عن "سباق التكنولوجيا".

ويتساءل عبد الحميد،: " إلى أين تتجه بوصلة سوق السيارات؟ وهل تتغير فلسفة الشراء لدى المصريين؟"، كما يُجيب البرنامج في الفقرة الثانية عن عدة تساؤلات مثل " كيف يؤثر سباق التكنولوجيا في حياة البشر، وهل بات هوس التكنولوجيا أمرا مفروضا؟، وإلى أي حد تغيرت طبيعة المصريين بسببها.


برنامج «رأي عام» يُقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، بقناة TeN يوميًا من الأحد إلى الخميس، في تمام الثامنة مساءً، وعلى الهواء مباشرة.
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