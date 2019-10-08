"فودافون" تستخدم إنترنت الأشياء لتطوير نظم التشجير بالتعاون مع جامعة القاهرة

وقعت كلية الزراعة بجامعة القاهرة، برتوكول تعاون مع شركة فودافون مصر، لإطلاق مشروع "مصر خضراء" بهدف زراعة أكثر من مليون شجرة مثمرة خلال أربع سنوات بأيدي طلاب الكلية والفنيين وإشراف الأساتذة، و بأستخدام تكنولوجيا الزراعة الذكية و بتمويل من الشركة.





وقام بتوقيع البرتوكول الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والكسندر فرومان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون، وبحضور الدكتور عمرو مصطفي عميد كلية الزراعة بالجامعة وأساتذة الكلية و محمد حلمى نوار إستاذ الاجتماع الريفي المتفرغ كليه زراعه جامعه القاهره و عماد الأزهري رئيس قطاع التخطيط و تطوير الاعمال بڤودافو ن مصر وايمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بڤودافو ن مصر وأسامة سعيد رئيس القطاع التكنولوجيا بڤودافون مصر و نهى سعد رئيس قسم العلاقات الخارجية و الإعلام و مهيره حسن رئيس قسم التنمية المستدامة و أمين عام مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع.





وأوضح الدكتور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مشروع "مصر خضراء" بين كلية الزراعة وشركة فودافون مصر يعد نموذجٱ مبتكرٱ للتعاون بين جامعة القاهرة ممثلة في كلية الزراعة وشركة رائدة في مجال تكنولوجيا الإتصالات بمصر للإسهام في التنمية المستدامة علي المستويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية طويلة المدي والتي ترتبط برؤية مصر 2030، وذلك من خلال زراعة أكثر من مليون شجرة مثمرة علي مدار أربع سنوات، فضلاً علي تحقيق أهداف تربوية لكلية الزراعة بتوفير فرص التدريب العملي التطبيقي لآلاف من طلابها في مجالات يمكن أن تساعدهم في تحديد مسارات عملهم في المستقبل وإمدادهم بالخبرة العملية، بجانب دعم قدرات الكلية المادية والتقنية في القيام بمهامها التعليمية بأفضل الإمكانيات.





وأكد الدكتور عمرو مصطفي عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن المبادرة تسهم في دعم جهود الدولة نحو التنمية من خلال تطوير مجتمعات محلية ريفية، كما تسهم في تحقيق جزء من الخطة الإستراتيجية لقطاع الزراعة، من خلال خلق نموذج فعال للشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص لتحسين ظروف الحياة في المجتمع المصري، ودعم أهداف إقتصادية واجتماعية في التنمية المجتمعية.









وأعرب الكسندر فرومان كورتيل الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، عن سعادته بهذة الشراكة الهادفة التي تعكس فلسفة فودافون ومجهوداتها في تنمية المجتمع والإهتمام بالبيئة التي تعمل بها، وأشار فرومان إلى أهمية العمل على الحفاظ علي البيئة ودعم جهود التنمية المستدامة والحد من التلوث، مشيراً أن الشركة تبنت أحدث وأبرز تقنيات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والروبوت وإنترنت الأشياء لتطوير الحلول التي تخدم الابتكار في مجال البيئة مثل المزارع الذكية.





واضاف الكسندر ان هذه المبادرة والشراكة الفريدة مع جامعة القاهرة من شأنها ان تساعد علي زيادة المساحة الخضراء والتشجير في مصر لتكون ڤودافون هي شبكة المحمول الأولي في مصر التي تعمل جاهدة للحفاظ علي البيئة بخطوات ومبادرات جديدة مع كيان كبير مثل جامعة القاهرة وكلية الزراعة.