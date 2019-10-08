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مران قوي لحراس الأهلي وثنائي الشباب ينتظم في التدريبات الجماعية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:26 م
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مران قوي لحراس الأهلي وثنائي الشباب ينتظم في التدريبات الجماعية
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علي نبوي - محمد الصو
 
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أدى شريف إكرامي وعلى لطفي وأحمد طارق، ثلاثي حراس المرمى بالفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

واشتمل المران على جانب بدني وفقرة للتصويب، وبعض الفقرات الأخرى التي يسعى من خلالها مدرب الحراس لتجهيز الثلاثي بدنيا وفنيا للمرحلة المقبلة.

وتشهد الفترة الحالية غياب 11 لاعبا عن الأهلي بسبب الانضمام للمنتخبات الوطنية وذلك ضمن الأجندة الدولية.

وفي نفس السياق انتظم محمد عبدالمنعم وعربي بدر، لاعبا فريق الشباب بالنادي واللذين يشاركان مع الفريق الأول، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وخضع ثنائي الشباب لتدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي فيما انتظما اليوم في المران الجماعي.
وواصل الأهلي تدريباته التي اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة استعدادا لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري العام بسبب الأجندة الدولية.
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