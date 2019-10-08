التعليم العالي: الجامعات المصرية تواصل احتفالاتها بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، حول احتفالات جامعات (الإسكندرية، المنصورة، الزقازيق، المنيا، عين شمس، أسيوط) بالذكري الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة بعنوان "العبور الجديد"، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر الجاري.





وأشار التقرير إلى أن الاحتفالات تضمنت عروض قصص بطولية، وعروض فنية، وندوات توعوية، ولقاءات مع أبطال القوات المسلحة، ومعارض ثقافية، ومعارض فنون تشكيلية.





وأوضح التقرير تنظيم جامعة الإسكندرية العديد من الندوات منها: ندوة بعنوان " دور البحرية المصرية فى أمن الوطن وسلامته" حول البطولات المشرفة لأبطال نصر أكتوبر، والنتائج العظيمة التي حققتها حرب أكتوبر من استعادة العزة، والكرامة، حيث استضافت الندوة أبطال حرب أكتوبر وأبطال موقعة إيلات، وتحدثوا عن دور البحرية قيادة وأفرادًا، وكافة أفرع القوات البحرية في حرب أكتوبر.





كما تحدث أبطال موقعة إيلات على الشعب والجيش ورفع الحالة المعنوية لهما بعد نكسة 67، وما لهذه العمليات من أثر كبير في حرب أكتوبر 1973.





وأضاف التقرير قيام جامعة المنصورة بتنظيم ندوة تثقيفية احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بمشاركة أحد قادة الفرقة ١٦ مشاه بحرب أكتوبر، والذى أكد أن أفراد القوات المسلحة استعدوا جيدًا لحرب أكتوبر قبل أن يعرفوا موعدها، مضيفًا أن قيادة القوات المسلحة المصرية استخدمت خلال هذه الحرب خطة خداع توهم بعدم قيام مصر بالحرب خلال الفترة التى حدثت فيها، مستعرضاً مراحل المعركة حتى تم تدمير خط بارليف وعبور الضفة الشرقية للقناة، مؤكداً دعم الدول العربية لمصر خلال الحرب.





وأشاد باهتمام جامعة المنصورة وكلية الحقوق بإقامة هذه الندوة من أجل ربط الشباب المصري بوطنه وتعريفه بالتحديات التى تواجهه. كما قامت الجامعة بتنظيم معرضاً فنياً ضم أعمال فنية طلابية تجسد انتصارات حرب التحرير في الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر.





وأشار التقرير إلى تنظيم جامعة المنيا " مهرجانًا للأنشطة الطلابية تحت شعار "العبور الجديد"، ضم العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تخليد ذكرى النصر، وتعظيم دور المشاركة الشعبية لقواتنا المسلحة في عملية البناء والتنمية، وإعلاء قيم الولاء والانتماء للوطن لدى طلاب وطالبات الجامعة، وخلق جيل وطني مخلص محب لوطنه، إضافة إلى تكريم أسر شهداء الوطن الأبرار اعترافًا بدورهم وإخلاصهم لوطنهم.





كما قامت جامعة المنيا بعرض فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر تحت عنوان "العبور الجديد"، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، كما سيُقام في نفس المجال مهرجان يشتمل على طابور عرض لكليات عشائر الجوالة والجوالات، وبانوراما عسكرية، وندوات تثقيفية تدور حول الأمن الفكري" حروب الجيل الرابع"، ودور الإعلام في مواجهة الشائعات التي تعمل على زعزعة الوطن، والإنجازات القومية والعبور الجديد، والدروس المُستفادة من حرب أكتوبروتعظيم قيم الولاء والانتماء، ودور الشباب في استكمال مسيرة التنمية، وبناء الشخصية الوطنية ونماذج من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وندوة عن إبراز دور المرأة في حرب أكتوبر، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لمطار المنيا العسكري، وزيارة للمشروعات القومية.





ومن المقرر تنظيم مسابقات في إلقاء شعر عن بطولات حرب أكتوبر، وقصة قصيرة بعنوان "حكاية شهيد"، إلى جانب تنظيم مسابقة معلومات عامة مطبوعة "العبور الجديد"، ومعرض علمي مُتكامل لإظهار دور العلم في انتصارات أكتوبر بالتعاون مع مركز الابتكارات وريادة الأعمال بالجامعة، ومسابقة العروض التقديمية عن حروب الجيل الرابع، وسباق طريق "مارثون" تحت شعار "سيناء في القلب، وبطولة خماسي قدم "كأس الشهيد"، بالإضافة إلى مشاركة كلية التربية الرياضية لإدارة النشاط الرياضي والجوالة في تنظيم طابورعرض رياضي، وعروض رياضية آخرى وفنون شعبية.





وأشار التقرير إلى تنظيم جامعة الزقازيق ندوة بعنوان " نصر أكتوبر يوم العزة والكرامة" احتفالا بالذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر، موضحا أن الجامعة ستنظم العديد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة.





ولفت التقرير إلى مشاركة طلاب جامعة عين شمس غدا الأربعاء في أحتفالات نصر أكتوبر ببانوراما أكتوبر من خلال معرض لوحات فنية يجسد لقطات من المعركة، كما يشارك كورال الجامعة بحفل غنائي و عدد من قصائد الشعر في حب مصر كما يقدم عرض أوبريت الجزيرة الخضراء و هو عرض غنائي استعراضي تمثيلي لأحد بطولات الجيش المصري خلال فترة حرب الاستنزاف.



