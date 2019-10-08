"الإسكان": جاري تنفيذ عمارات مشروع تطوير منطقة العمال بمدينة المنيا (صور)

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جاري تنفيذ عمارات مشروع تطوير منطقة العمال بمدينة المنيا، وذلك بعد الانتهاء من الإخلاء والهدم للمبانى القديمة، وصرف القيمة النقدية للسكان لاستئجار وحدات خارج المنطقة لحين العودة بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال فى اسرع وقت.





وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: "سيتم إنشاء 10 عمارات سكنية تشمل 218 وحدة سكنية".



