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"الإسكان": جاري تنفيذ عمارات مشروع تطوير منطقة العمال بمدينة المنيا (صور)

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:30 م
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الإسكان: جاري تنفيذ عمارات مشروع تطوير منطقة العمال بمدينة المنيا (صور)
جانب من عمليات البناء
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أحمد الشيخ
 
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جاري تنفيذ عمارات مشروع تطوير منطقة العمال بمدينة المنيا، وذلك بعد الانتهاء من الإخلاء والهدم للمبانى القديمة، وصرف القيمة النقدية للسكان لاستئجار وحدات خارج المنطقة لحين العودة بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال فى اسرع وقت.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: "سيتم إنشاء 10 عمارات سكنية تشمل 218 وحدة سكنية".

وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: "تم الانتهاء من التسكين النهائى لنسبة 50٪ من سكان المنطقة بعمارات روضة محفوظ المجاورة للمنطقة باجمالى 219 وحدة، وتقع منطقة التطوير على مساحة 4.4 فدان، وتحتوى على 18 مبنى عبارة عن ( 8 عمارات عمال ـ 3 عمارات إيواء ـ 7 عمارات أهالي ) تم هدمها بإجمالي 437 أسرة وتعداد سكاني يصل إلى 1389 نسمة".
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