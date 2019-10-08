عاجل.. قمة الأهلي والزمالك مهددة بالتأجيل

وأصبحت مباراة القمة مهددة بالتأجيل بسبب مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إعادة مباراة الإياب بين الزمالك وبطل السنغال، على أن تقام المباراة في نهاية شهر أكتوبر الجاري بالقاهرة .





ومن المحتمل أن يتم تحديد أحد أيام 22ـو 23 أو 24 كموعدا للمباراة، مما سيجعل مسئولو الزمالك يطالبون اتحاد الكرة بتأجيل القمة.





وكان الـ"كاف" قد أعلن، قراره النهائي في أزمة الزمالك وجينيراسيون، بعد دراسة ملابسات الأزمة ويبحث كافة المستندات التى قدمها الطرفان خلال الأيام الماضية، رافضا إحالة الأزمة إلى لجنة الانضباط المنوطة باتخاذ القرارات الخاصة بالمباريات التى ينظمها الكاف.



