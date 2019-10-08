ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

القوات الجوية الألمانية: تحطم طائرة عسكرية أمريكية غرب البلاد

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:04 م
Advertisements
القوات الجوية الألمانية: تحطم طائرة عسكرية أمريكية غرب البلاد
طائرة "إف 16"
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أفاد متحدث باسم القوات الجوية الألمانية، اليوم الثلاثاء، بأن "الطائرة الحربية التي تحطمت قرب مدينة ترير بغرب ألمانيا، مساء اليوم الثلاثاء، تابعة للقوات الجوية الأمريكية".

وأكد مسؤولون ألمان، على أن طائرة حربية من طراز "أف 16" تابعة لسلاح الجو الأمريكي تحطمت فوق منطقة غير مأهولة بالسكان، غربي ألمانيا اليوم، دون وقوع إصابات.

وأشارت وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، إلى أن الحادث وقع بالقرب من مدينة ترير الألمانية، وهي قاعدة جوية أمريكية رئيسية في ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية: إن "الطائرة تحطمت في حوالي الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي (13.00 بتوقيت جرينتش)، خلال رحلة تدريب روتينية وأنه لم تقع إصابات".

وفي السياق ذاته، أعلنت محطة "إس.دبليو.آر" العامة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة حربية من طراز "إف 16" تحطمت فوق منطقة غير مأهولة بالسكان قرب مدينة ترير غربي ألمانيا، وأضافت أن "الطيار تمكن من القفز بسلام". 

وأوضحت المحطة نقلا عن الشرطة، أن كميات ضخمة من وقود الطائرة تسرب في مكان تحطمها، ولم يتسن الاتصال بالسطات المحلية للتعليق على هذه التقارير.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: طائرة عسكرية القوات الجوية أمريكا ألمانيا
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم

DMCA.com Protection Status