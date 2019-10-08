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بيكيه مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:11 م
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بيكيه مهدد بالغياب عن الكلاسيكو
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يواجه جيرارد بيكيه مدافع برشلونة خطر الغياب عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد  .


وكان قد حصل بيكيه علي إنذار أمام إشبيلية في الجولة الماضية بعد اعتراضه علي الحكم و ركله الكرة خارج الملعب وبالتالي سيغيب عن مواجهة ايبار في الإسبوع 10 م الدورى الأسباني.


وقد تتخذ لجنة المسابقات الأسبانية قراراً تأديبياً علي بيكيه حال ثبوت تعمده الحصول علي إنذار للغياب عن مواجهة ايبار واللحاق بالكلاسيكو ،بالتالي قد تعلن اللجنة ايقاف اللاعب لمباراتين لتعمده الحصول علي الإنذار وبذلك سيغيب اللاعب عن مواجهة ريال مدريد.


وقد فاز برشلونة علي إشبيلية  برباعية نظيفة سجلهما (لويس سواريز ، أرتورو فيدال ، عثمان ديمبيلي ، ليونيل ميسي) ، وقد شهد اللقاء طرد كلاً من عثمان ديمبيلي و رونالد أراخو من جانب فريق برشلونة.

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