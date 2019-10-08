شاهد.. فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان (فيديو)

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، قمة ثلاثية مع الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليونانى كرياكوس ميتسوتاكيس.





بدأت القمة بجلسة ثلاثية بين زعماء مصر وقبرص واليونان وأعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفود الدول الثلاث، ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفى للزعماء الثلاثة لعرض نتائج أعمال القمة الثلاثية.





وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك بجانب فعاليات "القمة السابعة " لآلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه التهنئة لرئيس وزراء اليونان بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مشيدًا بمستوى تطور ونمو علاقات التعاون الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، معربًا عن تطلع مصر إلى استمرار ذلك الزخم على كل المستويات، بما فى ذلك تعزيز التعاون والتنسيق فى جهود مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية فى المنطقة.





كما أعرب الرئيس السيسى عن التقدير للدعم اليونانى المستمر لمصر فى المحافل الأوروبية والدولية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.





وأعرب رئيس وزراء اليونان عن سعادته بزيارة مصر، والالتقاء بالرئيس السيسى، معبرا عن اعتزازه بخصوصية الروابط التاريخية بين مصر واليونان، مبديًا ترحيبه بالتقدم الملحوظ فى مستوى التعاون الثنائى خلال السنوات الماضية، ومؤكدًا حرص أثينا على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع.





كما أشاد رئيس الوزراء اليونانى بآلية التعاون الثلاثى، مؤكدًا الحرص على مواصلة دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث وتفعيل أطر التعاون القائمة بينها، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسى بين الدول الثلاث حول كيفية التصدى للتحديات التى تواجه منطقتى الشرق الأوسط، والبحر المتوسط.







