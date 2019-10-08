"برج ليوناردو".. أعلى ناطحة سحاب في إفريقيا بأيادي نسائية

خلال الأيام القادمة ستشهد قارة أفريقيا، افتتاح أعلى برج في القارة السمراء، والذي يعرف بأسم" برج ليوناردو"، وهو المبنى الأعلى في القارة، وصمم بواسطة مجموعة من النساء، والذي سيشهد افتتاحه بعد 4 سنوات من العمل الشاق.

55 طابق على ارتفاع227 متراً

وذكرت شبكة" سي إن إن" الأمريكية، أن هذا البرج يعد البرج الأطول في أفريقيا، حيث يتكون من 55 طابق، ويبلغ ارتفاعه 227 متراً.

لوائح ديكتون

وتم استخدام لوائح من نوع ديكتون شديدة الصلابة في عملية البناء، ويحتوي على مزيج من المكاتب والشقق السكنية وأيضاً الفندقية، ويق البرج في دولة جنوب أفريقيا بمدينة جوهانسبورج.

بقيادة 9 نساء

وصُمم البرج الذي بُدأ العمل به في نوفمبر 2015 بقيادة 9 نساء من أصل 11 شخص، ويعتبر هذا الرقم غير مألوف في هذه البلد، التي لا تتعدى نسبة المعماريات فيها لـ 21٪.

التحديات التي واجهتها المعماريات

وأوضحت أحد المعماريات اللائي أشرفن على هذا التصميم، وتدعى "مليكة واليلي"، والتي تبلغ من العمر 27 عاماً، أنها واجهت العديد من التحديات والصعوبات، حيث ذكرت أنهاأشرفت على بناء الموقع منذ نوفمبر 2017.

وتابعت في حديثها:" على وجه التحديد كونك أنثى، صغيرة في السن، وذات بشرة سمراء، هناك الكثير من التحديات التي تواجهها حولك"، مضيفة:"أعتقد أن هناك تصورا مسبقا خاطئا أن النساء لا يستطعن أن يكن في هذا النوع من بيئة العمل".

أبراج أخرى يتم بناؤها

هذا وأعلن “باتريك مكينريني” والذي يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة "كو آرك" الدولية للهندسة المعمارية، أنه سيتم بناء أبراج أخرى ستتفوق على برج "ليوناردو"، مثل برج محمد السادس في الرباط، وبرج "بينكل" في نيروبي عاصمة كينيا.

نوفمبر 2015

وسيضم البرج الذي بدأ العمل فيه في شهر نوفمبر 2015، مجموعة متنوعة من المكاتب والشقق السكنية والفندقية، وتم استخدام لوائح شديدة الصلابة من نوع ديكتون في بنائها .

أكبر ناطحة سحاب في العاصمة الإدارية

وجديراً بالذكر أنه من المقرر افتتاح أعلى ناطحة سحاب في قارة أفريقيا بأرتفاع 385 متر بالعاصمة الجديدة.

ويتجاوز البرج مركز كارلتون في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، الذي يبلغ طوله 223 مترا، حيث تم تصميمه على شكل المسلات للترويج للحضارة الفرعونية، وليكون من أهم معالم مصر في العصر الحديث.

ويتكون البرج من 250 طابقا، وسيضم شققا فندقية ومراكز تسوق وكافيهات ودور سينما، وأماكن للاستجمام وملاهي، ويقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مُطلا على كافة الطرق الرئيسية والحديقة المركزية "كابيتال بارك"، وعلى مساحة 533,041 متر مربع.

وتبلغ تكلفة البرج نحو 2 مليار إسترلينى، تمول البنوك الصينية 85% من إجمالى المبلغ، وفقا لما ذكرته صحيفة "التايمز" البريطانية في وقت سابق.

تقوم شركة" CSCEC" الصينية، وهى أكبر شركة متخصصة في مجال الأبراج ناطحات السحاب على مستوى العالم على تنفيذه.ومن المقرر أن تنتهي الشركة الصينية لتلك الناطحة في أفريقيا، في غضون 3 أعوام.

أفريقيا وناطحات السحاب

وهناك 4 ناطحات سحاب في أفريقيا منهم "بونتي سيتي"، التي تقع في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وجرى بناء البرج في عام 1975 على ارتفاع 173 ويحتوي على 55 طابقا، ما يجعلها أطول ناطحة سحاب سكنية في القارة الإفريقية.

وبونتي سيتي، مبنى في شكل أسطواني، مع مركز مفتوح، ما يسمح بوصول ضوء إضافي إلى الشقق، وكان ينظر لبرج بونتي سيتي كعنوان مرغوب فيه للغاية بسبب إطلالته على كامل مدينة جوهانسبرج والمناطق المحيطة بها.

أما برج القاهرة، الذي يقع ضمن تلك المباني، فبُني بين عامي 1956 و1961، أي استغرق 5 سنوات في بنائه، ويقع في قلب القاهرة على جزيرة الزمالك بنهر النيل، وهو من تصميم المهندس نعوم شبيب.

ويصل ارتفاع البرج نحو 187 متراً وهو أعلى من الهرم الأكبر بالجيزة بحوالي 43 مترا، ويتكون من 16 طابقاً ويقف على قاعدة من أحجار الجرانيت الأسواني التي سبق أن استخدمها المصريون القدماء في بناء معابدهم ومقابرهم.

فيما يبلغ طول مبنى وزارة الخارجية المصرية، الرابع بين المباني الأعلى في إفريقيا، نحو 143 مترا، وهو مقام على مساحة 4800 متر مربع، ويتكون من البدروم بكامل مسطح المبنى، والقاعدة مكونة من 6 أدوار بها المدخل و3 قاعات اجتماعات ومكاتب.