وزارة الثقافة تنعى الفنان طلعت زكريا.. والوزيرة: "فقدنا أحد صناع البسمة"

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وجميع القطاعات الفنان طلعت زكريا الذى غيبه الموت عصر اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ٥٨ عاما، وقالت إن الحياة الفنية فقدت احد صناع البسمة في مصر والوطن العربي والذى نجح فى أداء أدواره بتلقائية فريدة جذبت قلوب الجمهور.

النشأة والعائلة

ولد الفنان طلعت زكريا بمحافظة الإسكندرية، في شهر مارس عام (1960)، وتوفي اليوم في الثامن من أكتوبر لعام (2019) عن عمر يناهز عاماً، لُقب بملك الضحكة، بدأ الدخول للوسط الفني منذ عام (1984)، تزوج وأنجب ابنته أميمة وتعمل كممثلة وشهرتها إيمي طلعت زكريا، وابته عمر ويعمل في الإنتاج السينمائي.

موقفه من الثورة

كانت له العديد من الآراء السياسة المتعددة، حيث كان معارض قوي لثورة الخامس والعشرين من يناير، ووصف الشباب الموجودين بميدان التحرير بأنهم منحرفين ويمارسون الجنس الجماعي ويتناولون المخدرات في الميدان، عقب نجاح الثورة المصرية وغيير النظام عبر وضع طلعت زكريا فيوالقائمة السوداء لشباب الثورة في بعض مواقع الانترنت التي إنشائها الشباب.

أعماله المسرحية

شارك طلعت زكريا بعدد كبير من المسرحيات الكوميدية الهامة من أبرزها (سكر هانم، بابا جاب موز، كحيون ربع المليون، وراء كل مجنون امرأة، دوري مي فاصوليا، البعبع)، وكون ثنائي ممتع وشهير مع النجم سمير غانم.

المسلسلات التليفزيونية

كما كان له لمسة خاصة في الدراما التليفزيونية وأخرها مسلسل الزيبق، وأيضا شارك في مسلسلات ( مبروك جالك قلق، العراف، من غير ميعاد، جوز ماما، ضبط وإحضار، الضوء الشارد)

الأفلام السينمائية

للفنان طلعت زكريا عدداً من الأفلام المتميزة مم أشهرها طباخ الريس، حاحا وتفاحة، حريم كريم، سيد العاطفي، كلام في الحب، قصة الحي الشعبي، حرامية في تايلاند، كلم ماما، غبي منه فيه، أوعي وشك، عوكل الرجل الأبيض المتوسط، جاءنا البيان النالي، حرامية في كي جي 2، ابو علي، السيد ابو العربي وصل، صياد اليمام، الفيل في المنديل)