عاجل.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في دوري أبطال إفريقيا

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قراره النهائي في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي الأزمة التي تفجرت بعد رفض الفريق السنغالي خوض المباراة بداعي تغيير ملعب اللقاء، من استاد بتروسبورت لملعب برج العرب بالأسكندرية .





وقرر الاتحاد الإفريقي ممثلا في لجنة المسابقات، إعادة مباراة الإياب بين الزمالك وبطل السنغال، على أن تقام المباراة في نهاية شهر أكتوبر الجاري بالقاهرة .