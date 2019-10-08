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عاجل.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:04 م
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عاجل.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في دوري أبطال إفريقيا
الزمالك وجينيراسيون فوت
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الفجر الرياضي
 
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أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قراره النهائي في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي الأزمة التي تفجرت بعد رفض الفريق السنغالي خوض المباراة بداعي تغيير ملعب اللقاء، من استاد بتروسبورت لملعب برج العرب بالأسكندرية .


وقرر الاتحاد الإفريقي ممثلا في لجنة المسابقات، إعادة مباراة الإياب بين الزمالك وبطل السنغال، على أن تقام المباراة في نهاية شهر أكتوبر الجاري بالقاهرة .  

 

وكان مسئولو الـ"كاف" قد أعلنوا، فى بيان رسمى، أنهم يقومون بعمل دراسة لكواليس الأزمة ويبحث كافة المستندات التى قدمها الطرفان خلال الأيام الماضية، رافضا إحالة الأزمة إلى لجنة الانضباط المنوطة باتخاذ القرارات الخاصة بالمباريات التى ينظمها الكاف.

 

وكان الفريق السنغالي رفض الذهاب لملعب برج العرب، معتمدا على عدم إبلاغهم بتغيير ملعب المباراة فى الموعد المحدد بلائحة البطولة المعتمدة من جانب الكاف، والموقع عليها من قبل الأندية المشاركة فى البطولة.


بينما اعتمد الزمالك على الخطابات التى تلقاها من الكاف وموافقته على نقل اللقاء وحضور مراقب المباراة وحكم اللقاء إلى ملعب برج العرب.


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