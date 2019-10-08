بهذه الكلمات المؤثرة محمد جمعة ينعي الفنان الراحل طلعت زكريا
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:05 م
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هبة أحمد
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نعى الفنان محمد جمعه الفنان الراحل طلعت زكريا حيث نشر صورة له من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيدوهات الشهير "إنستجرام" وعلق على الصورة قائلا:" مع السلامه يا استاذ،الدوام لله،نرجوا الدعاء".
وذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.
ويشار أن آخر ظهور للفنان طلعت زكريا فى فرح الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد فهمى.
وفي سياق مختلف شارك الفنان محمد جمعة فيفيلم الممر الذي عرض على شاشات التلفزيون ويستمر حتى يوم الجمعة وجسد جمعة شخصية البدوي الذي يدافع عن أهله ووطنه وبلاده
وذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.
ويشار أن آخر ظهور للفنان طلعت زكريا فى فرح الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد فهمى.
وفي سياق مختلف شارك الفنان محمد جمعة فيفيلم الممر الذي عرض على شاشات التلفزيون ويستمر حتى يوم الجمعة وجسد جمعة شخصية البدوي الذي يدافع عن أهله ووطنه وبلاده
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