فان دايك يفجر مفاجآة حول مشاركة صلاح أمام مانشستر يونايتد

أكد النجم الدولي الهولندي، فيرجيل فان دايك، نجم دفاع فريق ليفربول الإنجليزي، على عدم قلقه بشأن موقف زميله الدولي مصري محمد صلاح من اللحاق بمباراة الريدز أمام مانشستر يونايتد المقبلة بالدوري الإنجليزي، مشيرًا لأن لديه الوقت الكافي للتعافي قبل هذه المباراة.





ومن الجدير بالذكر أنه قد تعرض صلاح للإصابة بالتواء في الكاحل خلال الدقائق الأخيرة من مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.





وقال فان دايك في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "لست قلقًا بشأن إصابة صلاح، لديه الوقت الكافي للتعافي قبل مباراة مانشستر يونايتد".





وكان فريق المدرب الألماني يورجن كلوب، قد حقق الفوز على حساب ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، ليعزز مركزه على قمة الدوري برصيد 24 نقطة.



