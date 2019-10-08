قال لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، الإسباني داني سيبايوس، إن قرار الانتقال من ريال مدريد على سبيل الإعارة كان صائباً.



وخاض سيبايوس 11 مباراة مع آرسنال في كل المسابقات وسجل هدفاً واحداً وصنع هدفين ليستدعيه المنتخب الإسباني.



واختار مدرب إسبانيا روبرت مورينو لاعب الوسط ضمن التشكيلة التي ستواجه النرويج والسويد في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم في 12 و15 سبتمبر (أيلول) على الترتيب.



وأبلغ سيبايوس الصحافيين اليوم الثلاثاء، في مدريد حيث يتدرب المنتخب الإسباني: "أشعر بحالة معنوية جيدة جداً في آرسنال حالياً، كنت أرغب في مغادرة ريال مدريد وكان قراري صائباً".



وتابع: "الآن ألعب في المكان الذي رغبت فيه والسعادة لا تسعني، كنت أرغب في الرحيل من أجل الاستمتاع بكرة القدم، خلال العامين الماضيين لم أفعل ذلك، كان قراري صائباً، والآن أنا في منتخب إسبانيا".



وانضم سيبابوس إلى ريال مدريد من ريال بيتيس في 2017، لكنه أخفق في إثبات نفسه تحت قيادة المدرب زيدن الدين زيدان في فترته الأولى مع النادي.



وحين عاد المدرب الفرنسي لريال مدريد في مارس (آذار) خرج سيبايوس مرة أخرى من حساباته لينتقل إلى آرسنال على سبيل الإعارة في يوليو (تموز).