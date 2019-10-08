فيلم"الممر" بعيون الصحف الإسرائيلية.. والقوة الناعمة للفن ترفع رايتها

يبدو أن النجاح الساحق والضجة الكبري الذي أحدثها الفيلم المصري "الممر" أثناء عرضه مساء أمس الأول بالتزامن مع ذكرى الاحتفال بنصر 6 أكتوبر المجيد، والذي لاقي ردود أفعال واسعة وأصداء اجتاحت كل الشوارع والمحافظات المصرية، وسكنت كل بيت في مصر، وحقق نجاحاً منقطع النظير، وحرص علي مشاهدته كل كبير وصغير أطفال وشيوخ ونساء لمشاهدة بطولاتهم الخالدة التي حُفرت في كتب التاريخ، وظلت أمام أعين كل عدو معتدي.

لم تكن هذه الضجة في مصر فقط، بل أنها أثرها أجتاح الدولة الصهيونية، بل أنه وصل مخاوف إسرائيل، حيث شغل هذا الفيلم بال كل صحفي وجريدة بإسرائيل حتي اجتاح الفيلم العناوين الرئيسة لجرائدهم وصحفهم، وننشر في هذا التقرير أهم وأبرز ما قالته الصحافة الإسرائيلية حول الفيلم، في هجوم كبير من الصحافة اليهودية حول فليم الممر، وأهم مخاوف اليهود من الفيلم.

1) صحيفة "يديعوت أحرونوت"

قامت صحفية "يديعوت أحرونوت" بنشر تقرير صحفي احتوي هذا التقرير علي رد الفعل الإسرائيلي عن فيلم "الممر" المصري الحربي، حيث قالت الصحيفة إن الفيلم أثار المخاوف داخل المجتمع العبري من زيادة الكراهية تجاه إسرائيل وان الفيلم يصور اليهود على أنهم مصاصو دماء.

وتابعت: إن الفيلم فى عيون الإسرائيليين يثير حالة من الغضب، ويكفى مشاهدة شخصية الضابط الإسرائيلي «ديفيد» الذى جسده الممثل الأردني «إياد نصار» لمعرفة النظرة المصرية الحالية تجاه الجندي الإسرائيلي وتصويره بأنه قاتل وسفاح ومخادع.

2) محللة الشئون العربية "سميدار بيري"

كتبت الكاتبة الصحفية ومحللة الشؤون العربية بإسرائيل مقالاً صحفياً تعبر فيه عن تخوفها من فيلم ا"لممر"، كان المقال بعنوان «اتفاقية السلام؟ واليهود مازالوا متعطشون للدماء؟»

حيث أعلنت خلال المقال عن غضبها الشديد من الفيلم، وأكدت أنه "فى الوقت الذى يتحدث فيه المسئولون فى مصر وإسرائيل عن اتفاقية السلام بين البلدين، انتفضت مصر من السعادة بسبب فيلم يصور الجيش الإسرائيلي بالسادى".

الهجوم علي شريف عرفة مخرج ومؤلف الفيلم

ووجهت الصحفية الإسرائيلية (سميدار بيري) هجومها أيضاً على مؤلف ومخرج العمل شريف عرفة، حيث كتبت (لا أفهم ما الذى جعل شريف عرفة يعود 50 عاماً للوراء لتذكيرنا بالفترة العصيبة التى شهدتها العلاقة بين مصر وإسرائيل)

3) صحيفة (هآريتس)

عبر أيضاً الكاتب الصحفي "تسفي بارائيل" بجريدة "هآريتس" اليهودية، حيث قام بتحليل الفليم وموجهاً حديثه للإسرائيليين، حيث قال فيه الأتي:

(أن فيلم الممر يعد هو الأضخم إنتاجاً فى تاريخ السينما المصرية و الذي يشير في أحداثه إلى العدو الحقيقى لمصر موجه إليكم أنت).

فيما وضح "بارئيل" عن فزعه من الرغبة الكبيرة لدي الشباب النزول إلي السينمات فى مصر والدول العربية لمشاهدة العمل الأضخم، ومعرباً عن خوفه من ردود الأفعال الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاهدة الفيلم.

واختتم "بارئيل" مقاله محذراً فيه من خطورة المضمون الذى يحمله الفيلم، موضح أن فيلم (الممر) ليس مجرد عمل يصور الجنود المصريين كشباب مستقيم يحب وطنه، لكنه عاد ليذكر المصريين بمن هو العدو الحقيقى لهم، مضيفا أن إظهار الجنود الإسرائيليين كقتلة ليس بالأمر الجديد فى السينما المصرية.

نبذة عن الفيلم

يذكر أن فيلم الممر هو فيلم دراما حربي،تم تصويره في خمسة محافظات مصرية هم إسماعيلية، السويس، أسوان، القاهرة، سيناء، تدور أحداثه حول الدور القوي لقوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلي رأسهم أحدي القادة البواسل الذي يدعي نور، وتبدأ أحداثه بدءً من حرب عام (1967) وحتي الأوقات الأولي من حرب الاستنزاف، تم تدريب كل الممثلين بمدرسة الصاعقة لمعرفة كيفية حمل السلاح وإطلاق النار.

ميزانية الفيلم

يعد الفيلم هو أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ مصر بميزانية تجاوزت ال100 مليون جنية، حقق الفيلم ثاني أعلي الإيرادات وقت عرضه في موسم عيد الفطر (2019)، وحصد أيضاً المركز الرابع في قائمة أعلي الأفلام دخلاً بتاريخ السينما المصرية.

فريق عمل فيلم "الممر"

يذكر أن فيلم الممر هو من إنتاج هشام عبدالخالق، من إخراج وتأليف شريف عرفة، شارك في بطولته عدداً من النجوم أبزرهم أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد فراج، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، هند صبري، وظهر كضيف شرف النجم شريف منير.