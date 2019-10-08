"الأجانب" يستحوذون علي 13.14% من إجمالي التعاملات بالبورصة

إستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 79.45% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.14%، والعرب على 7.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.85%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 3.3 مليون جنيه، 9.9.1 مليون جنيه، 90 ألف جنيه، 8.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 8.1 مليون جنيه، 14.1 مليون جنيه، على التوالى.





تداولات البورصة المصرية

وبلغ حجم التداول على الأسهم 259.9 مليون ورقة مالية بقيمة 656.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.3 ألف عملية لعدد 178 شركة.

وارتفعت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 89 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.









وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء علي تراجع ، حيث هبطت جميع المؤشرات مضغوطة بمبيعات مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 721.704 مليار جنيه.