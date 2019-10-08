اعتقال سوري بسبب حادثة في ألمانيا مع شاحنة مسروقة
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:46 م
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ترجمة: دينا الشريف
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قال ممثلو الادعاء في فرانكفورت إنهم لا يستطيعون حتى الآن تقديم أي معلومات حول دافع محتمل للحادث في وقت متأخر بعد ظهر الاثنين في ليمبورغ القريبة، ويقومون بالتحقيق في جميع الاحتمالات، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.
قال ممثلو الادعاء اليوم الثلاثاء: "أن رجلًا سوريًا اعتقل بعد أن استولى على ما يبدو على شاحنة وكان يقود سيارته في صف من السيارات في بلدة في غرب ألمانيا، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح طفيفة.
وقال ممثلو الادعاء في بيان: "أن الشاب البالغ من العمر 32 عامًا والذي يعيش في منطقة أوفنباخ بالقرب من فرانكفورت يعتقد أنه سحب سائق شاحنة من سيارته، ولم يستخدم السلاح.
ثم توجه الرجل بعد ذلك بأمتار قليلة، متجهًا إلى سبع سيارات وسيارة صغيرة عند مفترق طرق. تم دفع السيارات إلى بعضها البعض وإصابة ثمانية أشخاص، وكذلك أُصيب الرجل السوري. وتم اعتقاله من قبل ضباط الشرطة الذين صادف وجودهم بالقرب من مكان الحادث.
وذكرت محطة ZDF العامة، نقلًا عن سلطات أمنية مجهولة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن المسؤولين يعتقدون أن هناك خلفية متطرفة للحادث.
وذكرت وكالة الأنباء "د ب أ" نقلًا عن مصادر أمنية مجهولة، أنه لا يوجد أي مؤشر حتى الآن على وجود دوافع متطرفة، ولكن لا يمكن استبعادها أيضًا.
وعندما سئل وزير الداخلية "هورست سيهوفر"، عما إذا كان هناك دليل على أنه هجوم متطرف محتمل لدى وصوله إلى اجتماع مع زملائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، قال أن التحقيق جارٍ و"لا يمكنني أن أخبركم في هذه المرحلة كيف يجري هذا العمل".
وقال مكتب المدعي الفيدرالي، الذي يتولى قضايا الإرهاب في ألمانيا، إنه لا يعتبر في هذه المرحلة من مسؤوليته.
وقال ممثلو الادعاء في بيان: "أن الشاب البالغ من العمر 32 عامًا والذي يعيش في منطقة أوفنباخ بالقرب من فرانكفورت يعتقد أنه سحب سائق شاحنة من سيارته، ولم يستخدم السلاح.
ثم توجه الرجل بعد ذلك بأمتار قليلة، متجهًا إلى سبع سيارات وسيارة صغيرة عند مفترق طرق. تم دفع السيارات إلى بعضها البعض وإصابة ثمانية أشخاص، وكذلك أُصيب الرجل السوري. وتم اعتقاله من قبل ضباط الشرطة الذين صادف وجودهم بالقرب من مكان الحادث.
وذكرت محطة ZDF العامة، نقلًا عن سلطات أمنية مجهولة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن المسؤولين يعتقدون أن هناك خلفية متطرفة للحادث.
وذكرت وكالة الأنباء "د ب أ" نقلًا عن مصادر أمنية مجهولة، أنه لا يوجد أي مؤشر حتى الآن على وجود دوافع متطرفة، ولكن لا يمكن استبعادها أيضًا.
وعندما سئل وزير الداخلية "هورست سيهوفر"، عما إذا كان هناك دليل على أنه هجوم متطرف محتمل لدى وصوله إلى اجتماع مع زملائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، قال أن التحقيق جارٍ و"لا يمكنني أن أخبركم في هذه المرحلة كيف يجري هذا العمل".
وقال مكتب المدعي الفيدرالي، الذي يتولى قضايا الإرهاب في ألمانيا، إنه لا يعتبر في هذه المرحلة من مسؤوليته.
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