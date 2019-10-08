"بهوت شورت وجاكت جلد".. هيفاء وهبي بإطلالة جديدة على الـ"إنستجرام"

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة جديدة لها ظهرت بإطلالة مثيرة مرتديه هوت شورت جينز قصير، وتوب وجاكت جلد قصير بالون الوردي، ونضاره شمس سوداء.

ونالت الصورة أعجاب الكثير من متابعيها الذين أشادوا بجمالها وجاذبيتها.

وقد كشفت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ عن الاسم النهائي لفيلمها الجديد، والذي هو "​أشباح أوروبا​"، وذلك بعد تغييره لمرتين حيث كان اسمه في البداية "عقد الخواجة"، وأصبح بعدها "حجر الإسكندر"، إلى أن أصبح اسم الفيلم في النهاية "أشباح أوروبا".

ونشرت هيفا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للبوستر التشويقي للفيلم، وعلّقت: "أشباح أوروبا.. بطولة : هيفاء وهبي - ​أحمد الفيشاوي​ - ​مصطفى خاطر​.. قصة : كريم فاروق | سيناريو وحوار : أمين جمال - محمد أبو السعد - شريف يسري، إخراج محمد حماقي".

وتجسّد هيفاء في الفيلم شخصيتين، وهما شقيقتان توأم الأولى كانت تعيش في إحدى الدول الأوروبية وتأتي إلى مصر، والثانية تعيش في حارة شعبية، وتتعرضان خلال أحداث العمل لمواقف صعبة.

بدأت هيفاء وهبي ومشوارها الفني من خلال العمل بالإعلانات والظهور كموديل في الكليبات المصورة حيث شاركت الفنان جورج وسوف كموديل في تحدي الفيديو كليب، ثم اتجهت لعالم الغناء والتمثيل وانظلق من خلاله للشهرة الكبيرة، حصدت هيفاء وخبي خلال مشوارها الفني العديد من الجوائز والتكريمات ذلك عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الاستعراضيات حيث حازت علي رقم 49 من قائمة اكثر وفقاًنساء المرغوبات .

من الألبومات الغنائية التي قدمتها "الزمان2002"، "بدي عيش 2005"، "فراشه الوادي2006"، "حبيبي انا 2008"، "بيبي هيفا2010"، "ملكه جمال الكون 2012"، "حوا2018".

ومن أهم أفلامها "بحر النجوم"، "دكان شحاته"، "حلاوة روح"، "خير وبركة"، والمسلسلات "كلام علي الورق"، "مولد وصاحبه غايب"، "الحربايه"، "لعنه كارما".







