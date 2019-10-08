الرئيس الفلسطيني يقلد السفير نذير العرباوي وسام نجمة القدس

قلد اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سفير الجزائر بالقاهرة و مندوبها لدائم لدى جامعة الدول العربية نذير العرباوي، بوسام نجمة القدس. و قدم وسام نجمة القدس لسفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية نذير العرباوى ، بالنيابة عن الرئيس محمود عباس، رئيس وزراء دولة فلسطين السيد محمد اشتية، وذلك صباح اليوم الثلاثاء بالقاهرة في مقر إقامة رئيس الوزراء الفلسطيني.





جاء ذلك بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ووزير المالية شكري بشارة، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، وسعادة سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح.





وجاء في نص المرسوم، بأن رئيس دولة فلسطين ، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يمنح سعادة سفير جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية محمد النذير العرباوى وسام نجمة القدس، تقديرا لدوره المتميز في تعزيز العلاقات بين فلسطين والجزائر وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله .





وبالمناسبة ألقى السفير نذير العرباوي كلمة نقل فيها تحيات و تقدير السيد الوزير الأول نورالدين بدوي إلى أخيه نظيره القلسطيني معرباعن شكره وتقديره البالغين للرئيس الفلسطيني محمود عباس على هذا التكريم،

ومؤكدًا أن وسام نجمة القدس يعد الوسام الأعز على نفسه لما يحمل من رمزية ودلالات معبرة عن المدينة المقدسة عاصمة فلسطين.





و أضاف بانه لا يرى ان ما قام به اكثر ما يمليه عليه واجبه القومي كأي مواطن جزائري في دعم القضية الفلسطينية، بل أعتبر هذا التشريف في الحقيقة، تكريما للجزائر حكومة و شعبا لمواقفها الثابتة ودعمها الكامل و المتواصل للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من اجل إنتزاع حريته و استقلاله.





و أختتم قائلا بان الجزائر ستضل داعمة للشعب