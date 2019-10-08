مدرب الجزائر: غياب فالكاو ونجم ريال مدريد لن يؤثر على كولومبيا

أكد المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي، أن مواجهة منتخب كولومبيا ودياً الثلاثاء المقبل، بمدينة ليل الفرنسية ستكون صعبة للغاية.





وقلل بلماضي، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، من تأثير غياب لاعب ريال مدريد، خاميس رودريغيز، ومهاجم غلطة سراي التركي، راداميل فالكاو، على المنتخب الكولومبي الذي يضم في صفوفه لاعبين مميزين فنياً.





وقال بلماضي: "نعرف من يكون خاميس وفالكاو، لكن مدرب منتخب كولومبيا لديه مجموعة مميزة وغيابهما لا يعني أن كولومبيا ستكون أقل قوة، المباراة ستكون فرصة لنا لمواجهة منافس من مستوى آخر واختبار مستوانا الحقيقي".





ونوه بلماضي، أنه يعتزم منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين خلال المباراة الودية الأولى المقررة أمام الكونغو الديمقراطية بعد غد الخميس، على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية، ثم كولومبيا الثلاثاء المقبل.





وتابع: "أتطلع لرؤية بعض اللاعبين يشاركون في المباريات الرسمية، سيكون الوقت مناسباً لمنح بعضهم فرصة اللعب وإظهار كل إمكانياتهم وتأكيد أحقيتهم في اللعب لمنتخب الجزائر".





وتحدث بلماضي، عن مواجهة الكونغو الديمقراطية، وقال إنه منتخب يشبه في طريقة لعبه منتخب زامبيا منافس الجزائر الشهر المقبل في مستهل التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.





وبدا بلماضي، منزعجاً من عدم جاهزية ملعب مصطفى تشاكر الذي يستضيف المباراة أمام المنتخب الكونغولي، مشيراً إلى أن ذلك لا يشرف بلد كالجزائر.





من جهة أخرى، أشاد بلماضي، بالأداء الذي يقدمه إسلام سليماني مع فريقه موناكو الفرنسي، مبرراً تراجع أداء بغداد بونجاح، مع السد القطري بعدم استفادته من الراحة المناسبة بعد نهاية بطولة أمم أفريقيا.





وأوضح بلماضي، أن استدعاء حسام عوار، نجم نادي ليون الفرنسي والمنتخب الأولمبي الفرنسي، هو أمر بيد اللاعب، مؤكداً بأنه مهتم بضم هذا اللاعب، وهو الحال الذي ينطبق على ياسين عدلي لاعب بوردو، وريان إيت نوري، لاعب آنجيه.