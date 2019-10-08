إيران.. الوزراء يغيبون عن جلسة مصيرية للبرلمان

قال موقع "راديو فردا" الإلكتروني، إن وزراء الحكومة في إيران تغيبوا عن جلسة هامة داخل البرلمان الإيراني لمناقشة دعم الوقود والطاقة، فيما حضر قيادي في الحرس الثوري.

ووفقًا لوكالات الأنباء الأساسية في طهران لم تذكر حضور أي وزير جلسة مجلس الشورى الإسلامي، مسلطة الضوء على حضور نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي.

ولم يبرر مجلس الشورى أو رئاسته حضور القيادي في الحرس الثوري أو مشاركته في النقاش السياسي والاقتصادي داخل البرلمان، وفي حين من غير الواضح ما إذا كان توجه فدوي للمشرعين، إلا أن المؤكد يبقى اتجاه البرلمان لخفض الدعم والمساعدات المقدمة، لاسيما مع استمرار العقوبات الاقتصادية على البلاد بسبب اتهامات دولية بدعم الميليشيات والعمليات الإرهابية في عدد من الدول.

أقر وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات أدت إلى تراجع قطاع النفط في إيران، قائلا إن "طهران ستقاوم".

وكان موقع وزارة النفط الإيرانية نقل عن زنغنه قوله، الأحد، إن إيران ستستخدم أي وسيلة ممكنة لتصدير إنتاجها من الخام.

وقال زنغنه: "سنستخدم كل وسيلة ممكنة لتصدير نفطنا ولن نرضخ للضغط الأميركي، لأن تصدير النفط حق مشروع لإيران".

وتقلصت صادرات إيران من النفط الخام أكثر من 80%، بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي من اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى العالمية.

هناك أكثر من 20 سفينة تحمل حوالي مليون طن من الحبوب عالقة خارج الموانئ الإيرانية، لأن العقوبات الأمريكية تخلق مشاكل في الدفع وتعرقل جهود البلاد لاستيراد السلع الحيوية.

قالت مصادر تجارية، إن "الشركات التجارية تأثرت بتأخير الدفع والتكاليف الإضافية، التي تصل إلى 15000 دولار في اليوم، حيث خنق القيود الأمريكية المتجددة معالجة المعاملات".

وحسب رويترز، فإن المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الإمدادات الإنسانية مستثناة من العقوبات، التي فرضتها واشنطن بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يبتعد عن الاتفاق الدولي لعام 2015، بشأن البرنامج النووي الإيراني.