كرات اللحم والباذنجان المدخن.. طريقة التحضير

كرات اللحم والباذنجان المدخن

- الباذنجان : 1 حبة (متوسطة الحجم)

- الماء : كوبان

- لحم البقر : 500 غراماً (مفروم)

- القرشلة : كوبان (كعك مطحون)

- البصل : 2 حبة (مفرومة ناعم)

- الثوم : 6 فصوص (مهروس)

- أوريغانو : ملعقتان كبيرتان (مجفف)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون)

- الفلفل الحار : ملعقة صغيرة (رقاقات)

- مرق دجاج : 1 مكعب

- ماء ساخن : نصف كوب

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان (للصلصة)

- البصل : 1 حبة (مفروم، للصلصة)

- الثوم : 4 فصوص (مفروم ناعم، للصلصة)

- بندورة : علبتين (مهروسة، للصلصة)

- ماء ساخن : نصف كوب (للصلصة)

- مرق دجاج : 1 مكعب (للصلصة)

- أوريغانو : ملعقة صغيرة (للصلصة)





طريقة تحضير كرات اللحم والباذنجان المدخن

1.تُشوى الباذنجان بأكملها على النار إلى أن تصبح طرية عند اللمس. (يمكن القيام بذلك أيضاً في الفرن) وتوضع جانباً لتبرد ثم تُقشّر وتُقطع إلى مكعبات صغيرة.





2. يُغلى 2 كوب من الماء وتُضاف إليه مكعبات الباذنجان وتُطهى لمدة 3-4 دقائق. ثم يُصفى ويُهرس ثم يُترك جانباً ليبرد.





3. في وعاء يمزج، الباذنجان واللحم المفروم والبصل والثوم والكعك المطحون والأوريغانو والفلفل الأسود ورقائق الفلفل الحار.





4. يُذوّب مكعب مرقة الدجاج في 1/2 كوب من الماء ويُضاف الى مزيج الباذنجان واللحم ويُحرّك جيّداً.





5. نصنع كرات من الخليط وتوضع الكرات في قالب خبز واسع وتُخبز في فرن محمّى مسبقاً لمدة 15 إلى 20 دقيقة إلى أن تنضج ويصبح وجهها ذهبي اللون. تُرفع من الفرن وتُترك لتبرد لمدة 10 دقائق.





6. يُقلى البصل والثوم في زيت الزيتون لمدة دقيقتين. تُضاف الطماطم المهروسة و نصف كوب من الماء والكميّة المتبقية من مرقة الدجاج والأوريغانو وتُترك على نار خفيفة لمدة 15 إلى 20 دقيقة.





7. توضع نصف الصلصة في طبق الفرن مقاوم لحرارة الفرن وتُضاف إليها كرات اللحم الباردة ثم يُسكب فوقها ما تبقى من الصلصة. ويُخبز في الفرن 15 دقيقة إلى أن تغلي الصلصة.





8. يُقدّم مع الأرزّ الأبيض أو مع الخبز المرقوق