مصطفى وحمدي وحطب يتفقدون نادي الزهور بالتجمع الخامس

استقبل الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور بمقر النادى بالتجمع الخامس الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة الـيــد و المـهندس هشــام حـطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، وحــسن حــمـدي رئيس نادي الأهــلي الأسبق .





حضر الجلسة المستشار إيهاب الشريطي نائب رئيس النادى ومحمد مطيع عضو مجلس الإدارة ، وطـاهر صـالح المدير التنفيذي ، واللواء إسماعيل محمد علي مدير فرع التجمع الخامس.





اصطحب رئيس الزهور كلا من حسن مصطفى والمهندس هشام حطب وحسن حمدى لجولة تفقدية بالنادى، وعبروا عن سعادتهم بما تحقق داخل النادى والتطوير الذى شهدته المنشآت الرياضية لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.





اصطحب الدمرداش، الدكتور اسماعيل عبد الغفار لتفقد المنشأت الخاصة بالنادى الذى عبر عن إعجابه الشديد بالتطور الذى شهده النادى من تحديث المنشآت الرياضية وفقا للمعايير والمواصفات العالمية والدولية.





من جانبه قال الدكتور محمد الدمرداش ان زيارة القامات الرياضية لنادى الزهور تعد شرف عظيم خاصة أنهم أصحاب بصمات واضحة فى الرياضة المصرية منذ سنوات طويلة.





وأضاف الدمراداش، أن الزهور استطاع خلال وقتا قصيرا السعى وراء استعادة بريق النادى من جديد فى استضافة وتنظيم المحافل الكبرى بعد انتخاب المجلس الحالى الذى يبذل قصارى جهده من أجل وضع النادى فى مكانه الطبيعى بين أندية مصر الكبرى مثلما كان يحدث فى عهود سابقة.



